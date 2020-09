Googleが手軽にオンラインイベントをブラウザから開催できるクリエイター向けプラットフォーム「Fundo」を発表

Googleの社内スタートアップ部門である Area 120 が、クリエイターが手軽にオンラインイベントを開催できるプラットフォーム「 Fundo 」を発表しました。 Fundo: a virtual experiences platform for creators https://blog.google/technology/area-120/fundo/ Google Area 120 announces Fundo for hosting virtual events - 9to5Google https://9to5google.com/2020/09/09/google-area-120-fundo/ Google's Area 120 Launches Fundo for Creator Paid Virtual Events - Variety https://variety.com/2020/digital/news/fundo-google-area-120-paid-events-1234763389/ Fundoは1対1のチャットやグループ交流会、ワークショップを開催するためのエンドツーエンドのプラットフォーム。Fundo上でクリエイターが開催したオンラインイベントに、ユーザーはダイレクトに参加することができます。

2020年09月10日 16時00分00秒 in ネットサービス, ウェブアプリ, Posted by log1k_iy

