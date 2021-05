2021年05月21日 11時20分 ネットサービス

Apple Podcastのサブスクで紹介料が支払われるアフィリエイトプログラムが導入へ



Appleはポッドキャスト配信サービスであるApple Podcastを展開しており、2021年4月には有料のサブスクリプションサービス「Apple Podcastサブスクリプション」の展開が予告されました。そしてAppleが2021年5月20日、Apple Podcastサブスクリプションの購読者を増やした人に紹介料を支払うアフィリエイトプログラムを新たに発表しました。



Affiliate program - Marketing - Apple Podcasts for Creators

https://podcasters.apple.com/support/979-affiliate-program-for-podcasts



Apple launches an affiliate program for paid podcast subscriptions | TechCrunch

https://techcrunch.com/2021/05/20/apple-launches-an-affiliate-program-for-paid-podcast-subscriptions/?tpcc=ECTW2020



Apple expands Services affiliate program to paid podcast subscriptions | AppleInsider

https://appleinsider.com/articles/21/05/20/apple-expands-services-affiliate-program-to-paid-podcast-subscriptions





Apple Podcastのサブスクリプションサービスは、ポッドキャストのクリエイターが独自に提供コンテンツと購読料を設定する仕組みであり、購読したユーザーは広告なしでクリエイターが提供する特典にアクセス可能となります。Appleは2021年5月から170を超える国と地域でサブスクリプションサービスが利用可能になるとしていましたが、記事作成時点ではサブスクリプションサービスは開始されていません。



そんなサブスクリプションサービスの展開に先立ち、Appleは新たなアフィリエイトプログラムを発表しました。Appleによると、共有したアフィリエイトリンクをクリックして新たなユーザーがサブスクリプションに登録した場合、購読料の50%が紹介料としてアフィリエイトリンクの作成者に還元されるとのこと。紹介料が支払われるのは最初の支払い月のみであり、たとえばアフィリエイトリンクを介して「購読料1000円」のポッドキャストに1人が加入した場合、紹介者には1回のみ「紹介料500円」が支払われます。





ユーザーがアフィリエイトプログラムを始めるには申請フォームに記入する必要があり、Appleの審査が終わるとアフィリエイトリンクを生成するダッシュボードにアクセスできるとのこと。このアフィリエイトリンクは特定のポッドキャストに対して複数生成することも可能であり、紹介する方法に応じてどれほど加入者数に違いがあったのかが測定可能です。



また、アフィリエイトリンクはURLの形で共有するだけでなく、「Apple Podcastで聞く」のバッジにリンクしたり、QRコードで共有したりすることも可能。さらに、ウェブサイトに埋め込めるプレイヤーと組み合わせることもできるため、プレイヤーでポッドキャストの無料サンプルを公開し、興味を持った人にサブスクリプションサービスの加入を促すこともできます。





アフィリエイトプログラムには誰でも申し込むことが可能ですが、Appleはプログラムの紹介で「これはApple Podcastでの収入を最大化するシンプルな方法です」と述べていることから、基本的にはサブスクリプションサービスを提供するクリエイターの利用を想定している模様。



以前からAppleは「Apple Services Performance Partners」というアフィリエイトプログラムを展開しており、Apple Musicのサブスクリプションやムービー・本・オーディオブックの購入などについて、アフィリエイトリンクの利用者に紹介料を支払ってきました。今回のApple Podcast向けのアフィリエイトプログラムもこの一環であり、新たなアフィリエイトプログラムはサブスクリプションサービスが利用できる全ての国と地域で開始される予定です。