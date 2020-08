任天堂が2021年にNintendo Switchの新モデルをリリースするとのウワサ

台湾・台北の新聞社である聯合報が、任天堂が2020年後半に新モデルのNintendo Switchの生産を開始し、2021年第1四半期に発売すると報じています。



新Switch備貨 台鏈補 | 上市電子 | 股市 | 聯合新聞網

https://udn.com/news/story/7253/4804253



A new Nintendo Switch model will launch next year, a new report claims | VGC

https://www.videogameschronicle.com/news/a-new-nintendo-switch-model-will-launch-next-year-a-new-report-claims/



聯合報の報道によると、任天堂が間もなく生産開始する新型Nintendo Switchは「アップグレードされたインタラクティブ性と改善されたディスプレイ品質」を特徴としているとのこと。聯合報はNintendo Switchのフラッシュストレージを供給する部品メーカーや、専用コントローラーのJoy-Conを製造するEMSなどから得た情報をベースに報じています。



なお、これまでにも現行モデルのNintendo SwitchおよびNintendo Switch Liteに次ぐ3つ目の新しいモデルがNintendo Switchに登場するのではないかとウワサされてきました。2020年1月には台湾メディアのDIGITIMESが任天堂のサプライチェーン関係者から独自に入手した情報として、「Nintendo Switchの新モデルが2020年の第1四半期に生産が開始となる」と報じています。



2020年はNintendo Switchにさらに新しいモデルが登場する - GIGAZINE



by Spencer



他にも、2020年1月にゲーム業界でコンサルタント業を行うKantan Gamesのセルカン・トトCEOが、「任天堂が『Nintendo Switch Pro』とでも呼ぶべきハイエンドモデルを2020年にリリースすることに疑いの余地はありません。特に、2020年後半にPS5やXboxがリリースされることに対抗するための動きです」と語っています。トトCEOはNintendo Switch Proについて、「4Kをサポートし、より大きなカートリッジサイズと強化されたコンポーネントに対応した端末になる」と、その仕様を予測しています。また、同氏は販売価格が399ドル(約4万3000円)程度になるのではとも予測しています。



加えて、2020年4月のNintendo Switchのファームウェアアップデートの中で、未発表のハードウェアモデルの存在が確認されています。エンジニアのMike Heskinさんによると、Nintendo Switchのファームウェアバージョン10.0.0で、「nx-abcd」という謎のモデルが新しくサポートされたことが確認されています。この時点で通常版のNintendo SwitchおよびNintendo Switch Lite、そして2019年に登場したバッテリー持続時間が大幅に改善されたNintendo Switchという3つのモデルをファームウェアがサポートしていたため、「nx-abcd」はこれらとは別のモデルとみられています。



Firmware 10.0.0 adds preliminary support for a new hardware model: "nx-abcd".

3 of the 5 new DRAM profiles are for this new hardware type and there's evidence of a secondary display of sorts being added exclusively on this model.

( ͡° ͜ʖ ͡°)