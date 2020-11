4K HDR映像を120Hz出力可能な次世代ゲーム機「Xbox Series X」プレイレビュー、高い静音性とシンプルで軽やかなUIが魅力

実際にシャドウ オブ ザ ダムドをXbox Series Xでプレイしてみたところが以下。基本的にXbox SeriesのコントローラーはXbox 360からほとんどデザインが変わっていないので、まったく違和感なく遊ぶことができました。 Xbox Series Xの後方互換機能でXbox 360「Shadows of the DAMNED」をプレイしたところ - YouTube ◆クイックレジューム機能 Xbox Series Xの目玉機能ともいえるのが、複数のゲームを瞬時に切り替えることができるクイックレジューム機能……なのですが、記事作成時点では準備中で制限がかかっていたため、残念ながら発売日までお預けという結果になりました。 ゲーム中にホームボタンを押したところが以下。画面左に表示されるメニューには、一度に4つまでゲームやアプリを保持することができます。ここから別のゲームに切り替えると、前回中断していたところからすぐに始めることが可能。「1人でゲームをしていた時に、友だちから別のゲームのオンラインプレイに誘われた時、止め時が見つからなくてあわてる」ということがあっても、クイックレジューム機能があれば、安心してゲームを切り替えることができるというわけです。

2020年11月05日 23時00分00秒 in レビュー, ハードウェア, 映画, ゲーム, Posted by log1i_yk

