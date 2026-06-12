2026年06月12日 11時54分 ゲーム

XBOXの新幹部がゲーム業界が生き残るために必要な要素は「広告」だと語る



Microsoftのゲーム部門であるXBOXの最高戦略責任者であるマシュー・ボール氏が、ゲーム業界を活性化させるための方法のひとつとして「ゲームに広告をより受け入れやすい形で掲載すること」を挙げました。



The Big Matthew Ball Interview: “The console market is not dying”

https://www.thegamebusiness.com/p/the-big-matthew-ball-interview-the



New Xbox Exec Advocates For Something Everyone Hates To Help Save Gaming - GameSpot

https://www.gamespot.com/articles/new-xbox-exec-advocates-for-something-everyone-hates-to-help-save-gaming/



ゲーム業界専門誌・The Game Businessのインタビューに応じたボール氏は、現代のゲーム業界には「両面的な問題」が存在すると指摘。その問題とは、ほとんどのゲームの開発費が「高すぎる」一方で、消費者は「値上げを嫌っている」という点です。これを解決するには何らかの対策が必要ですが、ボール氏は「広告」が解決策になると考えています。





ボール氏は具体的な例としてストリーミングサービスを挙げ、さまざまなストリーミングサービスが成長する中で広告つきプランを展開し、成功を収めていると主張。同時に、ストリーミングサービスは広告つきプランよりも高額なプランを準備し、料金を支払うことで広告を非表示にできるようにしています。



例えば、Netflixは2022年11月から安い月額料金で利用できる「広告つきベーシック」を展開しています。



Netflixが月額790円の「広告つきベーシック」を提供開始、広告ありで200円安価 - GIGAZINE





この広告つきプランは非常に人気で、サービス開始から1年で4000万人もの加入者を集めています。



Netflix広告付きプランの月間アクティブユーザー数が1年で8倍に - GIGAZINE





これにより、Netflixの総会員数・売上・純利益は大幅に増加しました。



Netflixが2024年第1四半期決算を発表、総会員数は前年比16％増の2億6960万人に達して売上高と純利益も大幅に増加 - GIGAZINE





広告つきのゲームはモバイルではすでに普及し人気が高いものの、家庭用ゲーム機ではそれほど普及していません。広告つきゲームを家庭用ゲーム機で展開するための解決策を見つけることは、ゲーム業界が再び成長軌道に乗るための方法のひとつになり得るとボール氏は語りました。



ボール氏は「問題は、あらゆるものに広告を詰め込めるかどうかではなく、経済的に余裕がない人や、広告を出そうとしない人が、XBOXのプラットフォームやフランチャイズに参加できる機会があるかどうかです」と言及。



ボール氏はMicrosoftの具体的な計画については何も話していませんが、企業は成長とコスト管理のために広告に目を向けるべきと言及。ボール氏は「どうすれば製品の価格を抑えられるのでしょうか？どうすれば開発チームの優れた仕事に資金を提供し続けられるでしょうか？価格を抑えながら開発に多額の資金を提供することが目標であり、ピザを売るために広告を出すことが目的ではありません」と語りました。



ボール氏は以前にもゲーム内広告の増加を提唱し、人々は広告を受け入れるべきで、さもなければ開発者と消費者の双方にとって状況が悪化するだけだと語っていました。「人員削減も、試合数の削減も、現状維持も望んでいません。値上げも望んでいません。資金はなんらかの方法で確保する必要があります」とボール氏は語っています。



Microsoftはすでにゲーム内に広告を配置する技術を開発中。既にゲームの中に広告が掲出された事例も存在します。スポーツゲーム大手のElectronic Arts(EA)は、格闘技を題材にした人気ゲーム「EA SPORTS UFC 4」の中に広告を挿入していますが、ユーザーからの苦情が殺到し、同機能は削除されました。



ゲーム内に突如組み込まれたフルスクリーン広告にプレイヤーから苦情が殺到、EAが謝罪＆削除へ - GIGAZINE





「Baldur's Gate」などを手がけるBioWareのベテラン社員だったマーク・ダラー氏は、「映画やテレビ番組と比べると、ゲームにおけるプロダクトプレイスメントは今のところ非常に小さな割合を占めているのみです。しかし、開発においてもっと大きな役割を担うようになる可能性もあります。そこには新たな関係性が生まれるかもしれません」と、ゲームにおける広告の可能性について語っています。



一方で、グランド・セフト・オートシリーズの販売元であるTake-Two Interactiveのストラウス・ゼルニックCEOは、「基本プレイ無料ゲームの広告は理解できるが、フルプライスのゲームに広告を挿入するのは不公平に思える」と語っています。

