MicrosoftがXboxのゲーム上に広告を配置するための技術を開発中

MicrosoftがXboxで提供されている基本プレイ無料のゲームの中に、広告を配置できるようにする技術を開発中であると報じられています。報道によると、Microsoftはゲーム中に表示される広告によりユーザーが苛立ったりゲームを中断せざるを得なくなったりするようなことがないように、広告技術を構築中とのことです。 Report: Microsoft's Making New Xbox Ad Tech For Games https://kotaku.com/xbox-live-microsoft-ads-in-game-brands-tech-advertise-1848800696 Business Insider の報道によると、Microsoftは アドテック と協力してブランドや広告主がXboxの基本プレイ無料ゲームの中に広告を掲出できるようなシステムを構築するべく開発を進めているとのこと。 情報筋によると、Xboxは「レーシングゲームやオープンワールドゲームの看板」などに広告を掲出することを計画しています。広告がどのような形式で表示されるのか、動画や音声などの形式も含まれるのかなどの詳細は、記事作成時点では不明です。Microsoftがゲーム内に広告を配置するプログラムを広告主などに売り込み始めているかどうかも不明ですが、同システムは2022年第3四半期(7~9月)には正式にサービス開始となる模様。 Microsoftの広報担当者は海外ゲームメディア・Kotakuの問い合わせに対して、「プレイヤーと開発者の体験を向上させる方法を常に模索しています」とだけ回答しており、広告システムについては明言を避けています。

2022年04月16日 15時00分00秒 in ゲーム, Posted by logu_ii

