ゲーム内に突如組み込まれたフルスクリーン広告にプレイヤーから苦情が殺到、EAが謝罪＆削除へ

ゲーム販売会社のElectronic Arts(EA)は、格闘技を題材にした人気ゲーム「 EA SPORTS UFC 4 」のゲーム中に挿入される広告について、「プレイヤーがEA SPORTS UFC 4を最大限に体験できるようにするため」として削除したことを発表しました。 EA responds to fan backlash to in-game ads in UFC 4 • Eurogamer.net https://www.eurogamer.net/articles/2020-09-05-ea-on-the-ropes-after-adding-in-game-ads-to-ufc-4 EA SPORTS UFC 4では、発売されてわずか2週間後の2020年8月14日のアップデートで、格闘技の試合中にリプレイが流れる場面でフルスクリーン広告が表示されるようになりました。 以下は海外の掲示板サイト・Redditに投稿された、EA SPORTS UFC 4で実際に広告が表示されるところ。スロー再生によるリプレイが再生される前後で、Amazon プライムビデオで放送されるドラマ「 ザ・ボーイズ 」シーズン2の配信開始をアピールする広告が画面いっぱいに表示されます。また、このフルスクリーン広告はEA SPORTS UFC 4だけではなく、前作であるEA SPORTS UFC 3でも 表示 されていると報告されています。

2020年09月07日 15時30分00秒 in 動画, ゲーム, Posted by log1i_yk

