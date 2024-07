Netflixは「エミリー、パリへ行く」などの人気オリジナル作品ベースのゲームを含む80以上の新作ゲームを開発中

Netflixは2021年11月にゲーム事業を開始しており、Night School、Boss Fight、Next Games、Spry Foxといったゲームスタジオを買収してきました。記事作成時点でNetflixはアメリカの南カリフォルニアとヘルシンキの2か所にゲームスタジオを構えています。 なお、Netflixは近年ゲーム開発に注力しており、Epic Gamesでゲーム開発担当エグゼクティブヴァイスプレジデントを務め、「フォートナイト」「レゴ フォートナイト」「ロケットリーグ」「フォール ガイズ」といった同社の人気タイトルの開発に携わってきたアラン・タスカン氏を引き抜き、ゲーム部門のトップに据えています。 Netflix Taps Epic Games' Alain Tascan as President of Games https://variety.com/2024/gaming/news/netflix-games-president-alain-tascan-epic-1236081464/

2024年07月24日

