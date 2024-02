2024年02月08日 10時22分 ゲーム

ディズニーがEpic Gamesに2200億円超を投資してフォートナイトに「新しい永続的なユニバース」を構築すると発表



ウォルト・ディズニー・カンパニーが、ディズニーの物語と体験をさらに拡大するための全く新しいゲームとエンターテイメントの世界を構築するために、Epic Gamesの株式を取得し同社に15億ドル(約2200億円)を投資すると発表しました。



ディズニーはワールドクラスのゲーム体験とフォートナイトの相互運用に加えて、「新しい永続的なユニバース」を構築することで、「ディズニー」「ピクサー」「マーベル」「スター・ウォーズ」「アバター」などの人気コンテンツ・キャラクター・ストーリーをプレイしたり視聴したりショッピングしたりするための多数の機会を提供すると発表しました。ディズニーがフォートナイト上に構築したユニバースでは、プレイヤーやゲーマー、ファンは独自のストーリーや体験を作成し、ディズニー独自の方法でファンダムを表現し、好きな方法でコンテンツを互いに共有することができるそうです。





ウォルト・ディズニー・カンパニーのロバート・A・アイガーCEOは、「Epic Gamesとのエキサイティングな新しい関係は、ディズニーの人気ブランドやフランチャイズと、絶大な人気を誇るフォートナイトを革新的な新しいゲームとエンターテインメントの世界に結び付けることになります」「これはディズニーにとってゲームの世界への史上最大の参入を意味し、成長と拡大の大きな機会を提供します。ファンの皆さんが大好きなディズニーの物語と世界を画期的な新しい方法で体験できるのが待ちきれません」と語りました。



Epic Gamesの創設者兼CEOであるティム・スウィーニー氏は、「ディズニーはフォートナイトで自社の世界と我々の世界を結びつける可能性を最初に信じた企業のひとつで、自社のポートフォリオ全体でUnreal Engineを使用しています。我々は現在、ディズニーとフォートナイトのコミュニティを結びつける、永続的でオープンで相互運用可能なエコシステムを構築するための全く新しいことに協力しています」と語りました。





ディズニーとEpic Gamesはフォートナイトのコンテンツ統合、シーズンコラボレーション、ゲーム内アクティベーション、1530万人以上の同時接続プレイヤーを集めた「Marvel Nexus War with Galactus」などのライブイベントを通じ、何億人ものプレイヤーを魅了してきました。



Epic Gamesが開発するゲームエンジンのUnreal Engineは、「キングダムハーツ 3」や「STAR WARS ジェダイ:サバイバー」などのディズニー関連ゲームタイトルや、映画やアニメーションなどの映像作品の制作、ディズニーランドのアトラクションであるスター・ウォーズ:ギャラクシーズ・エッジなどでも活用されています。