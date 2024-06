2024年06月11日 13時41分 ハードウェア

Xboxトップのフィル・スペンサーが「我々は携帯機も開発すべき」と語る



Xboxトップのフィル・スペンサー氏が海外メディアのIGNとのインタビューの中で、携帯型Xboxの可能性について「必要だと思う」と語っています。



IGNによるスペンサー氏へのインタビューは、2024年6月10日に開催されたXbox Games Showcaseの直後に実施されました。インタビューの中でスペンサー氏は「今回のXbox Games Showcaseはゲームソフトに焦点を当てるものでしたが、今後、Xboxのプラットフォームについてさらなる情報を共有する予定です」と述べています。



一方でIGNはスペンサー氏に対し「Microsoftが携帯型コンソールの開発に取り組んでいることがユーザー間でうわさされています」と言及。するとスペンサー氏は「携帯型ゲーム機も必要だと思います」と述べ、「私たちにとってXboxの未来はかなり明るいものです。チームがさまざまなフォームファクターやプレイ方法の開発に取り組んでいることに、私は非常に興奮しています」と語りました。なお、スペンサー氏は携帯型Xboxの開発について「何も言いたくありません。それについては、Xbox担当社長のサラ・ボンド氏に話してもらう方がいいでしょう」と述べて、携帯機の詳細に関するコメントを控えました。



また、IGNがスペンサー氏に「仮に、Microsoftが携帯型Xboxを開発した場合、それはオフラインでゲームがプレイできるSteam Deckのようなハードウェアになるでしょうか。それともクラウドベースでゲームをストリーミングしてプレイするハードウェアになるのでしょうか」と尋ねたところ、スペンサー氏は「私はROG AllyやLenovo Legion Go、Steam Deckのようなデバイスが本当に好きです。ストリーミングでのゲームプレイではなく、ローカルでゲームをプレイできることは、本当に重要なことだと思います」と語りました。





これまでにもスペンサー氏はROG Allyをはじめとする携帯型ゲーミングPCに対し、Xboxのゲームをプレイするための専用モードが必要だと指摘しており、「テレビを点けてXboxをすぐプレイできるような感覚が得られる携帯型ゲーミングPCを望んでいます」との見解を示していました。



海外メディアのTom's Guideでコンピューティング担当を務めるトニー・ポランコ氏は「携帯型XboxはXboxが生き残り、さらなる発展を遂げるための1つの手段かもしれません。携帯型Xboxが発売されたからといって、簡単に競合他社を上回ることはできないかもしれませんが、人々がXboxについてこれまでよりも話題に取り上げるようになるきっかけにはなるでしょう」と推測しました。