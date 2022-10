2022年10月27日 11時44分 ゲーム

Xboxのボスであるフィル・スペンサーがメタバースについて「出来の悪いゲーム」と発言



Microsoftのゲーム部門であるXboxでCEOを務めるフィル・スペンサー氏が、近年注目を集める「メタバース」について、「貧弱に構築されたゲーム」と発言し、否定的な見解を示しました。



「メタバース」の構築に特に真剣に取り組んでいるのが、FacebookやInstagramの親会社であるMetaです。Metaはメタバースを「友人と交流する場所」としてだけでなく、「同僚と真剣に仕事に取り組む場所」としても見ており、実際にビジネス向けのツールとしてバーチャル会議ツールの「Horizon Workrooms」などを発表しています。そもそも、Facebookがメタバース構想を推進するために社名をMetaに改名したことからも、同社のメタバースに対する本気度はよくわかるはず。



ウォール・ストリート・ジャーナルが主催するテクノロジーカンファレンス・WSJ Tech Live 2022では、そんなメタバースに関する話題が多く登場しています。中でも注目すべき発言として各メディアが取り上げたのが、Xboxのスペンサー氏による「(メタバースは)貧弱に構築されたゲーム」というもの。発言は以下の動画の1分12秒あたりでチェックできます。



スペンサー氏は少なくともメタバース内で作業を行うという構想には同意していないようで、「ゲームのクリエイターは、我々が時間を費やしたいと思うような魅力的な世界を構築する驚くべき能力を持っています」「一方で、私にとってメタバースは会議室のような狭い世界を構築するようなもので、これに時間を費やしたいとは思いません」とコメントしました。





さらに、スペンサー氏は「メタバースは出来の悪いゲームです。ただ単に、我々にはまだ早いと思います」「現在示されているメタバースの構想よりも、よりゲームライクなものへとメタバースは進化していくこととなるでしょう」と語っています。



メタバースに否定的な見解を示したのはスペンサー氏だけではありません。Snapのエヴァン・シュピーゲルCEOは、メタバースを「コンピューターの中で生活すること」と定義し、「長い1日の終わりに仕事から帰宅してからコンピューターの中で生活するというのは私が最もやりたくないことです」とコメント。



Appleのワールドワイドマーケティング担当ヴァイスプレジデントであるグレッグ・ヨスヴィアク氏は、メタバースについて「私は決して使わない言葉」と発言。



一方で、ディズニーのボク・チャペックCEOは、ディズニーでもメタバースという言葉を「使用しない傾向にある」と述べていますが、「というのも、我々にとってこの言葉は大きく、広い意味を持っているためです。我々にとって、メタバースは次世代のストーリーテリングです」と語り、否定的な意味ではないと説明しています。





なお、スペンサー氏はWSJ Tech Live 2022の中で、Xboxの有料サブスクリプションサービスである「Xbox Game Pass」について、Xbox全体の収益の約15%を占めるまで成長していると明かしています。



スペンサー氏は「当社のコンテンツとサービスの収益全体に占めるXbox Game Passの割合は、おそらく15%です」「この割合がこれ以上大きくなるとは思えません。全体的な収益は15%ほど増加すると思いますが、収益の50~70%をサブスクリプションが占めるといった未来はあり得ないでしょう」と語りました。



スペンサー氏によると、PC市場ではXbox Game Passのさらなる成長が期待できるものの、据え置き型ゲーム機市場ではある時点で「Xbox Game Passに加入したい」と考える人が一定数に達したため、成長が鈍化したそうです。実際、Microsoftは2022年10月にPC市場におけるXbox Game Passの加入者数が、前年比で159%増加したことを明かしており、MicrosoftにとってPC市場は明らかな成長分野のようにみえます。



