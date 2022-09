2022年09月30日 10時11分 ゲーム

GoogleがクラウドゲームサービスのStadiaを終了、ゲーム&ハードの全額返金に対応



Googleが2019年3月に発表し、同年11月にサービススタートしたクラウドゲームサービスの「Stadia」が、2023年1月18日にサービス終了することが明らかになりました。



GoogleのStadia部門でヴァイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーを務めるフィル・ハリソン氏が「Stadiaと長期的なストリーミング戦略に関するメッセージ」を公式ブログに投稿しました。この中で、ハリソン氏は「長年にわたり、Googleはゲーム業界のさまざまな側面に投資してきました。開発者がGoogle Playでゲームアプリを開発・配布することを支援しています。ゲームクリエイターは動画・ライブ配信・ショート動画を通じ、YouTubeで世界中の視聴者にリーチしています。また、当社のクラウドストリーミングテクノロジーは没入型ゲームプレイを大規模提供することに役立ちます」と言及。



続けて、「数年前、消費者向けのゲームサービスとしてStadiaをスタートしました。消費者向けのゲームストリーミングサービスに対するStadiaのアプローチは、強力な技術基盤上に構築されていましたが、期待したほどのユーザーを獲得することができなかったため、Stadiaのサービスを終了するという難しい決断を下します」と述べ、Stadiaのサービス終了を発表しました。



Stadia players, find an important update on Stadia here: https://t.co/IIFRYiIYUu — Stadia ☁️???? (@GoogleStadia)



さらに、Google Storeで購入したすべてのStadia関連ハードウェアおよび、Stadia Storeで購入したすべてのゲームおよびアドオンコンテンツの払い戻しに対応すると発表。ユーザーは2023年1月18日までStadiaでゲームをプレイすることが可能で、払い戻しの大部分は2023年1月中旬までに完了する予定としています。なお、Googleはゲームハードと購入ゲームの払い戻しに対応するとしていますが、有料サブスクリプションサービスである「Stadia Pro」の払い戻しは行われません。





Stadiaのサービス終了に伴うFAQが以下にまとめられています。ハードウェアは返品する必要がなく、Stadia Proユーザーはサービス終了までサービスを受けることが可能です。



Stadiaの開発チームは解散し、メンバーはGoogle社内の他の部門へ配属されることとなります。ハリソン氏は「Stadia開発チームの画期的な仕事に感謝するとともに、基本的なStadiaのストリーミングテクノロジーを使用して、ゲームやその他の業界全体に影響を与え続けることを楽しみにしています」と述べ、Stadiaで培ったクラウドストリーミングテクノロジーは他の分野で応用していくとしています。



なお、Googleは2021年に2月にStadia専用ゲームを開発するための部門を閉鎖していました。



Stadiaのサービス終了について、The Vergeは「最近発表されたクラウドゲーム専門携帯ゲーム機のLogitech G CLOUDは、数少ないクラウドゲームサービスのうち、唯一Stadiaにだけ言及していませんでした。Stadiaはサービス開始当初からサービス終了のウワサに直面していましたし、Googleはプロジェクトを開始してわずか数年で終了することがしばしばあります。ゲーム業界との関係が希薄なGoogleのクラウドゲームサービスであるStadiaは、早期終了の有力候補でした」と報道。



ゲームメディアのKotakuは「Stadiaの運命が初めから終わりに向かっていたというわけではありません。Googleの実績とStadiaのこれまでの道のりを顧みれば、野心的な取り組みに適切に取り組んできたかどうかは疑問です。Stadia専用タイトルの開発部門は2021年に閉鎖されており、プリプロダクション中のプロジェクトも中止されたため、開発に携わっていた一部の開発者は裏切られたと感じていました」と報じ、Googleが適切な努力を行っていなかったと指摘。さらに、Stadiaサービス終了の大きな原因のひとつとなった出来事として「MicrosoftのBethesda買収」を挙げています。