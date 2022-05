Netflixがライブ配信型コンテンツを計画中との報道

映像ストリーミングサービスのNetflixが、ライブ配信型コンテンツの配信を検討しているとエンターテイメント系メディアのDeadlineが報じています。Netflixはオリジナルの リアリティ番組 をライブ配信することを計画しているようです。 Netflix Exploring Live Streaming For First Time; Unscripted & Comedy – Deadline https://deadline.com/2022/05/netflix-live-streaming-1235023539/

2022年05月15日 17時00分00秒 in ネットサービス, 動画, Posted by logu_ii

