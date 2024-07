AppleがApple TV＋に広告を追加することを計画しているとの報道

・関連記事

AppleがAndroidスマートフォン・タブレット向けにApple TVアプリを開発中 - GIGAZINE



Apple TV+の視聴者数に基づいて俳優への報酬を決めるシステムをAppleが検討中 - GIGAZINE



「Apple TV+」「Apple News+」「Apple Arcade」が値上げ - GIGAZINE



Appleが年間1300億円を投じて映画館での映画上映に参入へ - GIGAZINE



AppleがApple TVに広告を入れる計画をさらに押し進めていることが判明 - GIGAZINE



2024年07月29日 10時32分00秒 in ネットサービス, 動画, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.