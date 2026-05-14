2026年05月14日 07時00分 ネットサービス

YouTubeがクリエイターとスポンサーの仲介役を務める方向へ収益化戦略を転換、NetflixやTikTokがクリエイターを引き抜こうとしまくっているのに対抗



YouTubeが人気クリエイターと広告主を直接結び付ける取り組みを強化していることが報じられました。従来の動画公開後に広告収益を分配する仕組みではなく、番組制作前の段階からスポンサー探しを支援することでより大規模で高予算な番組制作を後押ししていく方針とみられています。



YouTube Plays Matchmaker for Sponsors and Stars - The New York Times

https://www.nytimes.com/2026/05/12/business/media/youtube-creators-advertisers.html





YouTube Content Creators Are Becoming The New TV Stars

https://deadline.com/2026/05/youtube-content-creators-kareem-rahma-mrbeast-1236883278/



InstagramやTikTokで人気のショート番組「Subway Takes」を手掛けるカリーム・ラーマ氏は、YouTubeの担当者から「新しい番組企画に協力できることはないか」と尋ねられたと話しています。そこでラーマ氏はニューヨークのタクシー運転手にインタビューしたりゲストと一緒に乗車したりする「Keep the Meter Running」というテレビシリーズをさらに拡大させる構想について話したところ、番組用の予算を確保するために広告主とのつながりを作る手伝いができるとYouTubeの担当者が提案したそうです。





ラーマ氏は、「Keep the Meter Running」の制作資金を確保することが最大の目標であり、YouTubeの支援によって広告主から関心を集められれば、より長期の番組制作が可能になることを期待していると語っています。



YouTubeはアメリカにおいてテレビ向けストリーミング視聴でNetflixやAmazon Prime Videoを上回るプラットフォームとなっていますが、近年ではNetflixが子ども向け人気クリエイターのMs.Rachelや科学系YouTuberのマーク・ローバー氏、その他数十人の人気ポッドキャスト配信者と契約していたり、Amazon Prime VideoがYouTube最大級のスターであるMr.Beastを起用してオリジナル番組を制作していたりと、他社によるクリエイター獲得競争が激化しています。そこでYouTubeは、単に広告収益を分配するだけでなく、スポンサー契約を前提とした番組制作の仕組みを構築しているとThe New York Timesは指摘しました。





報道によると、2026年5月に開催が予定されているYouTubeの広告主向け展示会で、広告主が直接契約できる番組企画が紹介される予定とのこと。YouTubeは20本以上のシリーズにスポンサー契約を導入しようと構想しているほか、広告主とクリエイターを結び付けるためのオンラインハブ構築の取り組みも進めています。



YouTubeの最高事業責任者であるメアリー・エレン・コー氏は「クリエイターたちはより野心的なプロジェクトを進めており、YouTubeをその拠点としたいと考えています。そのため私たちは、彼らに資金が確実に届くよう支援していきたいのです」と語りました。



YouTubeのニール・モハンCEOは「自分のブランド、ビジネス、コミュニティを作り上げたい人にとって、YouTubeはテレビ番組との契約とは異なる『ホームベース』になっています。これが従来型メディアの人材がこのプラットフォームに移籍している理由であり、私たちは起業家になりたい、自分の作品に責任を持ちたい、そして観客と直接的な関係を築きたいと考えている人たちにその自由を与えています。次世代のエンターテインメントを再定義するのは、スタジオやネットワーク、テクノロジー企業ではなく、クリエイターたち自身だと確信しています。それを世界に発信するためのツールを提供することがYouTubeの魅力です」と述べています。

