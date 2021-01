ハリー・ポッターの実写ドラマシリーズが構想中か

J・K・ローリングによる人気ファンタジー小説シリーズであり、実写映画シリーズも大ヒットを記録した「 ハリー・ポッター 」が、ストリーミングサービスの「 HBO Max 」で新作実写ドラマシリーズとして開発中であると報じられています。 'Harry Potter' Live-Action TV Series in Early Development at HBO Max (Exclusive) | Hollywood Reporter https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/harry-potter-live-action-tv-series-in-early-development-at-hbo-max-exclusive エンターテインメント系メディアのHollywood Reporterが、独自に入手した情報として「HBO Maxがハリー・ポッターの実写ドラマシリーズを構想している」と報じました。情報筋によると、 ワーナーメディア の幹部はさまざまなアイデアを模索中であり、複数の媒体と話を進めている途中であるとのこと。そして、その開発初期の会議のひとつで、ワーナーメディアが提供するストリーミングサービスであるHBO Maxで、実写ドラマシリーズ版ハリー・ポッターが構想された模様。 HBO Maxとワーナーメディアの間で行われたという会議はまだ初期の段階にあるため、ドラマシリーズで脚本を担当する作家やキャストなどについては何も決まっていません。また、Hollywood Reporterが両社に問い合わせたところ、「スタジオやストリーミングプラットフォーム上で開発中のハリー・ポッターシリーズは存在しません」という返答があったそうです。 それでもHollywood Reporterは、「ハリー・ポッターの世界を拡大することは、HBO Maxとワーナーメディアの両社にとって依然として最優先事項のままであるはずです。ワーナーメディアは作者のJ・K・ローリングと共にシリーズの権利を管理しています。ハリー・ポッターはワーナーにとって最も価値のあるIPのひとつです」と記し、人気タイトルのシリーズ化をもくろむ可能性は十分にあると指摘しました。

2021年01月26日 11時16分00秒 in 映画, Posted by logu_ii

