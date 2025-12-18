2025年12月18日 12時40分 映画

YouTubeがアカデミー賞授賞式の独占放映権を獲得して2029年から全世界に配信することが決定



アカデミー賞はアメリカに本拠を置く映画芸術科学アカデミーによる映画賞で、映画界最高の栄誉とされています。そんなアカデミー賞授賞式の独占放映権をYouTubeが獲得し、2029年からは授賞式をYouTubeで配信する予定だと発表されました。



Hollywood’s biggest night is coming to YouTube

https://blog.youtube/news-and-events/hollywoods-biggest-night-is-coming-to-youtube/





The Oscars to Air on YouTube Beginning in 2029

https://variety.com/2025/film/news/oscars-youtube-2029-1236610989/



Oscars Bolts from ABC to YouTube Starting in 2029

https://www.hollywoodreporter.com/news/general-news/oscars-bolt-from-abc-to-youtube-starting-in-2029-1236453188/



アカデミー賞授賞式の独占放映権は1976年から、ディズニー傘下のテレビ局であるアメリカン・ブロードキャスティング・カンパニー(ABC)が持っていました。しかし、2028年の第100回アカデミー賞授賞式を最後に、ABCと映画芸術科学アカデミーとの契約は満了することが決まっています。



現地時間の2025年12月17日、YouTubeが映画芸術科学アカデミーと複数年契約を締結し、2029年から2033年までアカデミー賞授賞式をYouTubeで独占配信することを発表しました。



YouTubeは声明で、「アカデミー賞は映画や芸術、そして物語を愛するすべての人にとって最高の栄誉です。そして今、YouTubeは映画芸術科学アカデミーと提携し、この名誉ある伝統を世界中の視聴者にお届けします。2029年から、アカデミー賞授賞式はYouTubeで全世界独占無料配信され、アメリカではYouTube TVでも配信されます。レッドカーペットの模様や舞台裏コンテンツ、ガバナーズ・ホール(公式アフターパーティー)へのアクセスなどもお届けします」と述べました。





事情に詳しい情報筋によると、YouTubeがアカデミー賞授賞式を放映している間も、引き続きCMは挿入されるとのこと。放映権がテレビ局からYouTubeに移ったことで、キャプションや複数言語での音声トラックといった機能を通じ、世界中の人々がよりアカデミー賞にアクセスしやすくなることが期待されています。



映画芸術科学アカデミーのビル・クレイマーCEOとリネット・ハウエル・テイラー会長は共同で、「YouTubeとの多面的なグローバルパートナーシップを締結し、YouTubeがアカデミー賞と年間を通じたアカデミープログラムの将来的な拠点となることを大変嬉しく思います」「このパートナーシップにより、アカデミーの作品を世界中のより多くの視聴者に届けることができるようになります」とコメントしました。



YouTubeのニール・モーハンCEOは、「アカデミー賞は私たちにとって欠かせない文化機関の一つであり、優れたストーリーテリングと芸術性を称えています。アカデミー賞との提携により、この芸術とエンターテインメントの祭典を世界中の視聴者にお届けすることで、アカデミー賞の輝かしい伝統を守りつつ、新世代のクリエイティビティと映画愛好家に刺激を与えることができるでしょう」と述べました。



エンターテインメント系メディアのVarietyによると、ABCやNBCユニバーサルなどはアカデミー賞の独占放映権に数千万ドル(数十億円)規模のオファーを出していたそうですが、YouTubeは1億ドル(約156億円)以上のオファーを出したとのこと。ABCの親会社であるディズニーは、近年のアカデミー賞授賞式の視聴率低下を受けてライセンス料の削減を検討していたと報じられています。



アカデミー賞授賞式が枠の決まったテレビ放送ではなく、時間的制約の少ないYouTubeでの配信に移ったことで、授賞式の長さや内容をより自由にできる可能性があります。ある関係者はVarietyに、「彼らは何でもできます。ミスタービーストが司会を務める6時間のアカデミー賞授賞式を開催することもできるのです」とコメントしました。

