2026年03月11日 11時03分 ネットサービス

YouTubeの広告収益は「ディズニー」「パラマウント」「ワーナー・ブラザース・ディスカバリー」「NBCU」の合計を上回る



2025年、YouTubeの広告収益額が驚異的な数値に達し、ディズニーやパラマウントといった巨大メディア企業すら大きく上回る額を稼いだことが判明しました。



YouTubeは2025年の売上高を600億ドル(約9兆5000億円)と報告済み。調査会社のモフェット・ナタンソンによると、YouTubeの広告収益はディズニー、パラマウント、ワーナー・ブラザース・ディスカバリー、NBCユニバーサルの広告収益を合計したものを上回るとのことです。



2025年のYouTubeの広告収益はハリウッドの主要4スタジオの合計を上回っただけでなく、前年からの大きな逆転も示しました。2024年にはYouTubeの広告収益は361億ドル(5兆7000億円)で、主要4スタジオが合計で稼いだ418億ドル(約6兆6000億円)の広告収益に届きませんでしたが、2025年には404億ドル(約6兆4000億円)に達し、4社合計額の378億ドル(約6兆円)を上回りました。





「ユーザー参加型」というプラットフォーム設計が功を奏し、YouTubeはメディア業界で頂点に君臨していて、時価総額で次点のNetflixを1000億ドル(約15兆8000億円)近く引き離しています。YouTube TVの加入者数は約1000万人で、今後数年のうちに有料テレビ大手のチャーターとコムキャストを追い抜く見込み。



モフェット・ナサンソンは、有料テレビとクリエイター主導のコンテンツの両方を配信することが、YouTubeの爆発的な成長を後押しすると分析しています。また、クリエイターがより速いペースでより多くのコンテンツを制作することを可能にするAIツールへの多額の投資も、同社の爆発的な成長を後押しすると見込んでいます。



とはいえ、YouTubeの広告収益は依然としてMetaのようなテック大手には及ばず。Metaは2025年に1962億ドル(約31兆1000億円)の広告収益を上げていて、InstagramだけでもYouTubeを上回ります。



