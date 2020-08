YouTuberは広告収入ではなく「月額課金サービスとグッズ通販」で収益を得る方向に移行している

YouTubeでは動画を再生すると広告が表示されるため、その再生回数に応じて収益が発生します。しかし、YouTubeでは 広告収益化のハードルが高くなって おり、再生回数を収益に変える効率もかなり悪くなっています。一方で、月額課金のチャンネルメンバーシップやオリジナルグッズ展開など、YouTuberはもはや広告収入に依存しない収益を確保するようになっていると報じられています。 YouTube Influencers Charge For Subscriptions After Coronavirus Hits Ads - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-03/youtube-influencers-charge-for-subscriptions-after-coronavirus-hits-ads YouTubeで活躍するほとんどのクリエイターにとって、広告は主な収益となっていますが、2020年4月にはおよそ8万ほどのチャンネルが広告収益以外の方法で収益を上げているそうです。

2020年08月08日 22時00分00秒 in ネットサービス, 動画, Posted by log1i_yk

