2026年06月12日 12時10分 サイエンス

身長の低さにコンプレックスを持っている男性は筋トレをしたり身長を伸ばす手術を検討したりする可能性が高い



自分の体形や体重に対する不満を抱えている人は多く、こうした不満を解消しようとダイエットや筋トレに励む人もいます。オーストラリアカトリック大学の心理学講師であるダニエル・タルボット氏らが行った研究では、自分の身長にコンプレックスを抱く人も、それを補おうとしてさまざまな行動に出ることがわかりました。



Full article: Compensating for Shortcomings?: Height and Its Behavioral Compensation Strategies

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00224545.2026.2673891



New research reveals how height insecurities are connected to daily habits

https://www.psypost.org/new-research-reveals-how-height-insecurities-are-connected-to-daily-habits/



タルボット氏は心理学系メディアのPsyPostに対し、「身体イメージに関する研究のほとんどは体重や筋肉量など、人が変えられる特徴に焦点を当てています。身長はほぼ固定されているにもかかわらず社会的に重要であり、魅力・地位・自己認識と結びついているため、これらとは異なります」と述べています。





特に男性の場合、高身長であることは社会的にポジティブな特徴であると見なされており、背の高い男性は魅力的かつ有能で、リーダー的ポジションに就く可能性が高いとのこと。そのため、理想的な身長に届いていない男性は深刻な不安や劣等感を抱く可能性があります。



女性の場合も高身長が社会的メリットをもたらすことがありますが、そのメリットはジェンダー規範によって制限される傾向があります。「男性の方が女性より背が高いもの」という社会的な期待があり、「男女のカップルでは女性より男性の背が高い方がいい」という暗黙の文化的ルールがあります。こうしたジェンダー規範により、背が高すぎる女性も身体的不満を抱えやすいそうです。



タルボット氏らの研究チームは、身長という容易には変えることができない特徴に不満を感じた時、人々がどのように反応するのかを調べる研究を行いました。研究ではオーストラリアの成人328人を対象に、包括的なオンライン調査を実施。被験者は年齢・性別・民族を回答したほか、身長をcm単位で自己申告しました。被験者の平均年齢は24歳で、約73％が女性であり、全体的な身長はオーストラリア人の平均よりやや高かったとのこと。





被験者が自分の身長についてどのように感じているのかを評価するため、研究チームは「Negative Physical Self Scale-Short Subscale(ネガティブな身体的自己評価-低身長サブスケール)」という質問票を使用しました。この質問票では、「自分は背が低すぎる」といった主張にどの程度同意するかが尋ねられました。



また、研究チームは被験者が身長の問題を補うためにどのような行動を取っているのかを知るため、「身長を高く見せる靴を履くか」「脂肪を減らすためにダイエットをするか」「筋肉を増やすために筋トレをするか」「身長を伸ばすための手術を行った、あるいは検討したことがあるか」「集合写真など身長が目立つ状況を積極的に避けているか」「身長を低く見せるために猫背になるか」といった項目について質問しました。





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