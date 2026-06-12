2026年06月12日 12時24分 ソフトウェア

Microsoft公式ツール集「PowerToys」のショートカットキー一覧機能が刷新される＆コマンドパレットの拡張機能ギャラリーも登場



Microsoft公式のWindows向け小技ツール集「PowerToys」のバージョン0.100が2026年6月9日にリリースされました。ショートカット一覧機能が刷新されたほか、コマンドパレットの拡張機能ギャラリーが追加されています。



PowerToys 0.100 is here: new Shortcut Guide, Command Palette improvements and much more! - Windows Command Line

https://devblogs.microsoft.com/commandline/powertoys-0-100-is-here-new-shortcut-guide-command-palette-improvements-and-much-more/



Release Release v0.100.0 · microsoft/PowerToys · GitHub

https://github.com/microsoft/PowerToys/releases/tag/v0.100.0



PowerToysはMicrosoftが公開しているWindowsの向けの小技ツール集で、画面録画機能やエクスプローラー拡張機能など多種多様な便利機能を搭載しています。PowerToysのバージョン0.100ではショートカット一覧機能の「Shortcut Guide」が刷新されました。



対応するアプリをアクティブにした状態で「Windowsキー」「Shiftキー」「/」を同時に押すと、画面上にアプリで使用可能なショートカットキーの一覧が表示されます。





Firefoxの場合、ページ内検索や新規タブ作成などのショートカットキーがズラリと表示されました。ただし、各項目は日本語ではなく英語で表示されました。記事作成時点ではFirefoxやChromeなどのアプリに対応しており、対応アプリは今後増加予定です。





PowerToysの人気機能が「Windowsキー」「Altキー」「Spaceキー」で呼び出せるコマンドパレットです。コマンドパレットはアプリランチャーとして使えるほか、拡張機能によって天気予報やタスクキル機能などを追加することができます。バージョン0.100ではコマンドパレットの設定画面に拡張機能ギャラリーが追加されました。



拡張機能ギャラリーを開くには、まずPowerToysの管理画面を表示して「システムツール」内の「コマンドパレット」をクリックしてから「設定」をクリック。





左サイドバーの「ギャラリー」をクリック。





拡張機能ギャラリーが開きました。ギャラリーにはインストール可能な拡張機能の名前と概要が並んでいます。





各拡張機能をクリックすると詳細ページが開き、詳細ページ内の「インストール」をクリックするだけで拡張機能をインストールできます。





PowerToysのバージョン0.100ではほかにも「.NET 10への移行による高速化」や「自動更新機能の安定性向上」といったアップデートが施されています。PowerToysの最新版は以下のリンク先からダウンロード可能です。



Releases · microsoft/PowerToys

https://github.com/microsoft/PowerToys/releases

