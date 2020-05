2020年05月20日 21時15分 ソフトウェア

無料で使用可能なクイックランチャー機能「PowerToys Run」がMicrosoft公式のWindows 10拡張ソフト「PowerToys」に登場



Microsoftがオープンソースで開発している無料ソフトの「PowerToys」に、ランチャー機能の「PowerToys Run」やキーボードのリマッピングが可能な「Keyboard manager」が新たに追加されました。



PowerToysは、Microsoftがソフトウェア開発のプラットフォームGitHub上で公開している無料のWindows 10向け拡張ソフトです。Microsoftが「PowerToys」をGitHubで公開した経緯などについては、以下の記事を読むとよく分かります。



そんなPowerToysのv0.18.0が2020年5月19日に公開されました。この更新の目玉として、ランチャー機能の「PowerToys Run」が追加されているので、さっそくPowerToysをインストールしてみます。なお、この新機能を使うにはOSのバージョンがWindows 10 Version 1903以上になっている必要があります。





PowerToysをPCに導入するには、まずGitHubの公開ページにアクセスして「releases」をクリックします。





続いて、「PowerToysSetup-0.18.0-x64.msi」をクリックしてインストーラーを任意の場所にダウンロードします。





ダウンロードが完了したら、インストーラーをダブルクリックします。





インストールが始まるので「Next」をクリック。





「Next」をクリック。





PowerToysのショートカットをデスクトップに設置したくない場合や、Windowsがスタートするのと同時にPowerToysを自動起動させたくない場合は以下の2カ所のチェックを外して「Next」をクリックします。





「Install」をクリックします。





「Finish」をクリックすればインストールが完了です。





インストール後に「Alt+スペースキー」を押すと、PowerToys Runの検索欄が表示されました。





試しに「chr」と入力すると、Google Chromeのショートカットが表示されました。





「cho」とタイプミスしてもGoogle Chromeを表示してくれるなど、柔軟性があります。





また、同時にキーボードの入力を入れ替えることができるKeyboard managerも登場しています。





PowerToysは、記事作成時点では最新版でもv0.18.0とまだ開発の途中ですが、PowerToys開発チームは9月には安定動作する正式版をリリースする予定だとしています。