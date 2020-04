2020年04月22日 20時00分 サイエンス

大多数の女性が自分のおっぱいのサイズに不満を持っていることが明らかに



おっぱいに関する研究はさまざまなものがありますが、新しい研究により「大多数の女性が自身のバストサイズに不満を抱いている」ことが世界40カ国の1万8541人を対象とした調査で明らかになりました。。



同研究を主導したのは、アングリア・ラスキン大学とペルダナ大学で社会心理学の教授を務めるビレン・スワミ氏です。スワミ氏は体に対する不満について複数の研究を行ってきた人物で、女性の胸のサイズに関する研究を行った理由は「自身の体に対する不満を調査する研究はありますが、女性の胸のサイズについての研究は少なく、国境を越えたものはありませんでした」と語っています。





研究では40カ国の1万8541人を被験者として調査を実施。調査では被験者に胸のサイズが異なる14人の女性のCG画像を見せ、「どの画像の胸のサイズが自分の理想か」と「どの画像の胸のサイズが自身に最も近いか」を回答してもらいました。このほか、被験者には体重・性格などいくつかの要因についても回答してもらっています。



調査の結果、被験者の47.5%が現在の胸のサイズよりも大きなバストになることを望んでおり、23.2%はより小さなサイズの胸を望んでおり、29.3%が現状の胸のサイズに満足していることが判明しました。なお、自身の胸のサイズに不満を抱いている女性は「年齢が若い」「経済的に不安定」「誠実さに欠ける」「ノイローゼ気味」といった傾向が見られたそうです。



スワミ氏は「乳房のサイズに不満を抱いている女性は、心理的健康状態が低下しており、自身の乳房に対する意識が低い傾向があります。これらの関係は調査したすべての国で安定して見られる傾向でした。このような傾向は、乳房の美観よりも機能性に焦点を当て、自身の乳房に対する満足度を高めることで対策可能です」と語っています。





研究によると、胸のサイズに不満を抱いている女性は胸の自己検査を怠りがちで、外見や体重に対しても多くの不満を抱きがちだそうです。加えて、幸福度や自尊心も胸のサイズに不満を抱いていない女性よりも低い傾向があります。



スワミ氏は「乳がんは世界中の女性が苦しむがんの中でも主要な死因のひとつで、乳がんにかかった患者の生存率は乳房に対する意識の低さと関連しています。胸のサイズに対して抱く不満や恥、困惑といった感情は、乳がんに対する意識の低下を招くものです」「我々の研究では、『乳房サイズに対する不満が大きいこと』と『乳房に対する意識が低いこと』は、『乳房を自己検査する頻度の低さ』と『乳房の変化を検出する信頼性の低さ』に直接関係していることがわかっています。これには緊急の公衆衛生の介入が必要です」として、自身の胸に不満を抱く女性が乳がんを発症した場合、生存率が低くなると傾向にあり、これに対して公衆衛生の介入を行うべきとしています。



なお、調査が行われた国のうち、インド・パキスタン・エジプト・レバノン・イギリスの女性はより大きな胸を望みがちで、日本・フィリピン・ドイツ・オーストリア・マレーシアの女性はより小さな胸をを望みがちであることも明らかになっています。ただし、調査によるとこれらの差は非常に小さく、被験者たちが望む胸のサイズは「国ごとに比較的均一」であり、ほぼすべての女性が「中~大」サイズの胸を望んでいるそうです。





スワミ氏によると、もうひとつの重要な発見は胸のサイズに対する不満が年齢と共に減少する傾向にあるということです。年を取るにつれて女性は自身にとって理想の胸のサイズを実現することに対するプレッシャーを感じなくなります。また、子を産んだあとの女性が抱く母性や母乳を用いた育児が、胸に対して抱く感情を「美観」から「機能性」に変化させる可能性もあるとのこと。



スワミ氏は「研究グループが行った調査結果が世界中の多様な集団に当てはまるかどうかを調べることが重要です」と、今後の方針についても語っています。