ポルノに対して肯定的な若い女性は性的幸福度が高いとの研究結果



近年はスマートフォンなどから簡単にオンラインの性的コンテンツにアクセス可能であるため、若い女性は以前よりも早い時期から、頻繁にポルノに接するようになりました。新たな研究では、ポルノに対して肯定的な態度を持っている若い女性は、性的な満足度や自身のセクシュアリティについての安心感が高いという傾向が明らかになっています。



若い女性が以前よりも頻繁にポルノに接するようになったという社会的変化は、性的な探求についての受容度の向上、性的アイデンティティや経験の多様化、性規範の進化といった変化と並行して生じています。しかし、これまでに行われてきた研究はポルノによる悪影響に目を向けたものが多く、特に女性におけるポルノ体験の複雑さが見落とされがちだったとのこと。





イギリス・サウサンプトン大学の性健康研究センターの博士課程に在籍するイーシュ・リー氏は、「今日の若い女性は以前よりオープンなデジタル環境で性的コンテンツに触れていますが、それでもなお性的な体験に影響するかもしれない文化的な期待に対処しなければなりません。これまでの多くの研究では、ポルノの利用は主に視聴頻度の問題として扱われており、ポルノに対する態度が性的幸福の具体的な側面とどのように関連しているかは不明瞭です」と指摘しています。



そこでリー氏らの研究チームは、若い女性のポルノに対する態度と、性的幸福感の中核をなす「性的満足度」と「セックスへの快適さ」を媒介するプロセスについて検証しました。リー氏は、「このアプローチはポルノを『良い』か『悪い』かで判断するのではなく、どの要因が実際にみられる関連性を説明するのかを突き止めることに焦点を当てています」と述べています。





実験にはイギリスに住む306人の若い女性が参加しました。被験者の平均年齢は約20歳で、その大半は大学生だったとのこと。被験者は「ポルノの視聴頻度」「ポルノの視聴後の感想」「性的パートナーとのコミュニケーション方法」などに関する包括的なオンラインアンケートに回答したほか、性的満足度や性生活全般に対する快適度について測定されました。重要な点として、ポルノについて「性的関係を豊かにする」といった肯定的な態度を取っているか、「女性への搾取や道徳への悪影響が問題だ」といった否定的な態度を取っているかに応じて、被験者を区別したということが挙げられます。



次に研究チームは、女性のポルノに対する態度と性的幸福感の関連性を説明する上で、「ポルノの視聴頻度」「ポルノの視聴後の感想」「性的パートナーとのコミュニケーション方法」といった要因が役に立つかどうかを分析しました。





