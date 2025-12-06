2025年12月06日 23時00分 サイエンス

女性の性欲はストレスの影響を強く受けているとの研究結果



ストレスは人間の健康やメンタルヘルスにさまざまな影響を及ぼしますが、ストレスと性体験の相互作用についてはよくわかっていません。日常生活におけるストレスと性欲について調べた研究により、特に女性の性欲はストレスの影響をより強く受けている可能性が示されました。



Too stressed for sex? Associations between stress and sex in daily life - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306453025003063





Women's sexual desire is more strongly affected by stress, new study suggests

https://www.psypost.org/womens-sexual-desire-is-more-strongly-affected-by-stress-new-study-suggests/



ストレスと性体験は一見するとあまり関係なさそうに思われますが、両者はホルモンや感情、認知といったプロセスが重なり合った関連分野です。慢性的なストレスを経験すると体内のコルチゾール濃度が増加し、これがテストステロンやエストロゲンといった性ホルモンの分泌を阻害する可能性があります。こうしたホルモンバランスの乱れが、性欲減退や性機能の低下などにつながるかもしれないとのこと。



また、ストレスは周囲への注意力を弱めると共に自意識を強めることで、リラックスするのを難しくしたり、パートナーとの感情的なつながりを感じにくくしたりする可能性があります。特に人間関係に起因する心理的緊張は、パートナーとの親密な関係を避けるきっかけになる場合があるそうです。その一方で、人によってはストレスの対処法として、感情の解放や安心感を得るために性行為を求めることも考えられます。





論文の筆頭著者であり、オーストリア・ウィーン大学公衆衛生センターで博士研究員を務めるハンナ・ミューズ氏らの研究チームは、ストレスと性欲、性的興奮、性的活動などの関連性を調べる実験を行いました。



研究チームはウィーンで被験者を募集し、19～32歳の健康な異性愛者63人を集めました。被験者は14日間にわたり、1日6回の頻度で主観的ストレス、性欲、性的興奮を評価すると共に唾液サンプルを提供しました。また、セックスやマスターベーション、ペッティングなどを含む性行為をした場合には、15分以内に追加のレポートに回答したとのこと。





データを分析した結果、被験者が高い主観的ストレスを報告した場合、性欲と性的興奮のレベルも低下する傾向があることがわかりました。これは男女両方に当てはまりましたが、逆の「性欲と性的興奮の上昇がストレスの低下と関連している」という相関関係は、女性においてのみ有意でした。



今回の研究では、唾液のコルチゾール値に基づく生物学的ストレス反応に関する男女差も明らかになっています。女性の場合、コルチゾール値の上昇が性欲の低下と有意に関連していましたが、男性では有意な差がみられませんでした。



また、時間差による有意な関連もみられなかったことから、日中のある時点でのストレスが数時間後の性欲を予測するということも確認できませんでした。一方、性行為はその後のコルチゾール値の低下と有意に関連していたことから、男女共に性行為が生物学的ストレス軽減効果を持つことが示唆されています。



研究チームは、「今回の研究結果は、ストレスを感じることが瞬間的な性欲と性的興奮を抑制することを示唆しています。二重制御モデルに照らし合わせると、ストレスは性行為を抑制する役割を果たしている可能性があります」と結論付けました。



なお、今回の研究は若くて健康な異性愛者のみを対象にしたもので、パートナーと安定した関係を築いていることから、その他の集団に直接一般化できるわけではありません。そのため、より多様な人口統計学的集団を対象にすると、結果が異なる可能性もあるとのことです。

