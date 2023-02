2023年02月14日 20時00分 サイエンス

より良いセックスをする5つの方法とは?



「愛する人とセックスしている時に科学や研究のことなど考えられない」という人もいるかもしれませんが、研究者らはセックスの満足度を高めるさまざまな要因について長年にわたり研究してきました。こうした研究の成果をもとに、イギリスのウェストミンスター大学で社会科学部講師を務めるシャンタル・ゴーティエ氏が、「より良いセックスをする方法」を5つにまとめて解説しました。



Five things research can teach us about having better sex, according to a sex therapist

https://theconversation.com/five-things-research-can-teach-us-about-having-better-sex-according-to-a-sex-therapist-199360



◆1:性的興奮と欲望を理解する

パートナーとの身体的接触や視覚的な刺激によって引き起こされる性的興奮と、セックスを行う意欲や動機である欲望は、いずれも人間のセックスにおいて重要な役割を果たしています。1960年代にセックスの研究を行って物議を醸したWilliam MastersとVirginia Johnsonは、欲望→性的興奮→オーガズム(絶頂)→消退(正常な状態に戻ること)からなる性的反応サイクルを提唱しました。



しかし、男女の性的反応モデルには違いがあると提唱する研究者もいます。性的反応が性別によって異なるのは、女性の方がコミュニケーションや人間関係といった心理的・感情的手がかりの影響を受けやすく、性的刺激に対する反応がより複雑な傾向があるからといわれています。また、性的興奮と欲望は相互に関連しているものの、男性が起床時に勃起しているからといって必ずしもセックスへの欲求を感じているわけではないように、それぞれ異なる方法で機能することも示されているとのことです。



◆2:オープンかつ正直なコミュニケーションをとる

パートナー間のコミュニケーションもセックスの質を高める可能性があるそうで、実際に性的な好みについて公然とコミュニケーションをとるカップルは、より大きな性的満足を経験する可能性が高いという研究結果も報告されています。ゴーティエ氏は、「コミュニケーションを円滑にするために、自分のセクシュアリティについてパートナーと正直でオープンな会話をしてみてください。セックスは人それぞれであるため、恥ずかしがらずに自分が興奮する部分や心配事、嫌いなことについて話してください」と述べました。





◆3:プレイのバリエーションを増やす

これまでの研究によると、さまざまな体位や愛撫(あいぶ)、マスターベーション、オーラルセックスなどを試してみることにより性生活にスリルと刺激を加えることで、性的満足を高めることができるとのこと。そのため、ゴーティエ氏は以下のようなプレイをパートナーと検討してみて、お互いが合意した上で試してみることを推奨しています。



・普段とシチュエーションを変えたロールプレイ

・BDSM(ボンデージやSMプレイ)といった特殊なプレイ

・大人のおもちゃを使ったプレイ

・官能的なマッサージ

・潤滑剤(ローション)の使用

・ヨガを取り入れたタントラセックス

・パートナーの前での自慰行為

・倫理的なポルノ動画を見る

・他のカップルとパートナーを交換するスワッピング





◆4:マインドフルネスを取り入れてみる

マインドフルネスとは「現在起きている経験」に注意を向けることであり、自分の身体感覚に対する意識を高めることで、性的興奮と欲望を高める役に立つとゴーティエ氏は述べています。



ゴーティエ氏は、セックス中の身体感覚に注意を払ってゆっくりと深呼吸をすることで心が落ち着き、性的欲求をさらに高めることができるとしています。また、マインドフルネスはセックスに関する不安を管理するためにも役立ち、落ち着く時間を作ることでパートナーとの信頼も深まるとのことです。



◆5:セックスへの期待を管理する

人々のセックス観は文化的規範や宗教的信念に左右されるものであり、「セックスはこうあるべき」という強固な思想を持っている人もいます。しかし、セックスに対する考え方を変えてみることで、理想のセックスを探すことについてよりポジティブになれる可能性があります。



その上でゴーティエ氏は、「セックスについての考え方にかかわらず、自分の体の心地よさを感じることも重要です。自分の体を受け入れ、ありのままの自分を愛することができれば、セックスをする時にも役立ちます」と述べ、自然な身体反応に任せることも重要だと主張しました。