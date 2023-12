2023年12月03日 11時00分 メモ

外見的魅力の恩恵を受けやすいのは女性より男性であるという研究結果



ノルウェーのオスロ大学とポーランド科学アカデミーの社会学者が共同で、外見的魅力が人生にどのような利益を与えるかについての調査を行った結果、15歳の時の外見的魅力が30代の社会的地位などに影響を及ぼしていることが示されました。研究では「一般に、女性は男性よりも魅力的であることを理由により多くの恩恵を受けていると考えられるが、実際には男性の方が外見的魅力によって職場での成功を得ている」という可能性が指摘されています。



Physical attractiveness and intergenerational social mobility - Gugushvili - Social Science Quarterly - Wiley Online Library

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ssqu.13320





Attractiveness has a bigger impact on men's socioeconomic success than women's, study suggests

https://www.psypost.org/2023/11/attractiveness-has-a-bigger-impact-on-mens-socioeconomic-success-than-womens-study-suggests-214653



オスロ大学で社会学教授を務めるアレクシ・ググシビリ氏とポーランド科学アカデミーのグジェゴシュ・ブルチャク氏は、「10代のころの外見は将来の社会的地位や職業決定、収入などの面に影響を与えるか」について研究を行いました。論文は学術雑誌Social Science Quarterlyに掲載されています。研究には、アメリカの青少年を対象として長期間にわたって縦断的観察を実施する「青少年の健康に関する全国縦断研究(NLSAH)」の1万1583人分のデータが使用されました。



データ分析の結果として、30代よりも遅咲きで成功する人がいたり、成功に影響を与えた可能性のある未知の要因が考えられたりとデータには限界があることを研究者らは認めつつも、「外見的特徴が将来の職業選択や職場での活躍に影響を与える」と結論付けています。社会学のテーマに、親と子孫の間の社会的地位の類似程度に焦点を置く「世代間の社会的流動性」というものがありますが、ググシビリ氏とブルチャク氏の研究結果によると、15歳の時の外見的評価が「20年後に社会的流動は発生するかどうかという予測因子になる」とのこと。





この研究では、外見的魅力が社会的流動性に及ぼす影響に男性と女性で違いが見られるかという点も主な調査目標となりました。2022年発表の先行研究では、「女性は外見を改善するためにより多くの時間と資源を投資し、これを生活のさまざまな側面で利用する機会がより多いため、女性にとって外見的魅力がより重要な役割を果たす」と主張されているなど、男性よりも女性の方が外見的魅力による利益が多いと考えられるケースが多くなっています。



しかし、NLSAHを用いた「15歳の時の外見的評価が、20年後の社会的流動性を予測可能か」という調査においては、外見的に魅力的な女性はそうではないと見なされた女性よりも「わずかに有利」と評価された一方で、男性は外見的魅力に「より重要な影響を受ける」と結論付けられました。研究者らは、「外見的に魅力的と判断された男性は平均的な容姿の男性よりも、教育、職業、収入という社会的流動性の3つの尺度においてより流動的、すなわち優れた利益を得ている可能性が高いです」と結論付けています。





ググシビリ氏は「外見的に魅力的な人は、恋愛や結婚の面で有利という点だけではなく、他の重要な成果の面でも他の人よりも有利であるという一般的な概念が、親の影響を主な要因とする社会的流動性の向上にも本当に役立つかどうかを示す研究は、あまり見つかりませんでした。社会的流動性を促進する要因は長年の研究でもあまり理解されていませんが、今回の研究では、外見的に魅力的であることが、親と比べてより良い教育を受け、より名誉ある仕事に就き、より高い収入を得るのに役立つことを示しました」と研究の意義について語っています。なお、アメリカは大きな経済的不平等を理由に社会的流動性が低いため、外見的魅力が社会流動性のツールとして利用されやすいという過去の研究もあることから、ググシビリ氏はアメリカ以外の国でも当てはまるかの研究も興味深いと述べています。