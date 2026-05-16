「Xbox」が「XBOX」に名称を変更
MicrosoftのゲームブランドであるXboxが、名称を「XBOX」に変更しています。
Xbox is now XBOX | The Verge
https://www.theverge.com/news/931918/microsoft-xbox-rebrand-caps
Microsoftのゲーム部門であるXboxのアシャ・シャルマCEOは、同名のゲームブランドであるXboxが「Xbox」なのか「XBOX」なのかについて、ユーザーにアンケートを実施しました。Xboxはロゴでは大文字で「XBOX」と表記されていますが、公式のXやYouTubeアカウントなどでは「Xbox」と表記されており、どちらが正しい名称なのかはユーザーによって意見がまちまちでした。
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このアンケートには最終的に1万9176票が投じられ、投票率は「Xbox」が35.2％、「XBOX」が64.8％でした。
Xbox or XBOX?— Asha (@asha_shar) May 13, 2026
この結果を受け、Xboxの公式Xアカウントは名称を「Xbox」から「XBOX」に変更。アカウント名も@Xboxから@XBOXに変更されています。
May 15, 2026
ただし、記事作成時点ではXboxの公式YouTube・Threads・Blueskyアカウントの名称は、どれも「Xbox」から変更されないままです。
テクノロジーメディアのThe VergeがXboxの名称変更についてMicrosoftに問い合わせたところ、同社はシャルマCEOの投稿を参照するように指示してきたそうです。
Microsoftは初代Xboxから、ゲーム機のロゴでは歴代ゲーム機のすべてで大文字の「XBOX」という表記を採用してきました。
今回の名称変更はシャルマCEOがMicrosoft Gamingを廃止し、Microsoftのゲーム部門の名称をXboxに戻してからわずか数週間後のことです。
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なお、他にもシャルマCEOは「Xboxの復活」に向けて精力的に改革を進めており、Xbox Game Pass Ultimateの大幅値下げやコンソール版Copilotの開発中止など、ユーザーファーストの変更を実施しています。
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in ゲーム, Posted by logu_ii
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