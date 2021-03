Microsoftが「Xbox Live」の名前を「Xbox network」に変更

Microsoftの据え置き型ゲーム機であるXboxシリーズでオンラインプレイを楽しむには、「 Xbox Live 」を利用する必要があります。このXbox Liveが名称を「 Xbox network 」に変更したことが明らかになっています。 Microsoft rebrands Xbox Live to Xbox network - The Verge https://www.theverge.com/2021/3/22/22345276/microsoft-xbox-live-network-rebrand-name-change MicrosoftがXbox Liveの名称をXbox networkに変更しようとしていることは、ベータテスター向けに提供されているXboxのダッシュボードから明らかになっています。

・関連記事

MicrosoftがXboxをオンラインでプレイするための有料サービスの値上げを発表したところ猛反発を受け価格改定はしないと方針転換する羽目に - GIGAZINE



Microsoftの次世代機「Xbox Series X」開封の儀、4K・120FPSを可能にする黒い直方体をじっくり観察してみた - GIGAZINE



Microsoftの次世代ゲーム機「Xbox Series X」をバラバラに分解して中身をのぞいてみた - GIGAZINE



「Xbox Series X」の海外メディアによるレビューまとめ - GIGAZINE



Microsoftの次世代機「Xbox Series X」のレビューが解禁、使い勝手や判明したことまとめ - GIGAZINE



2021年03月23日 10時32分00秒 in ネットサービス, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.