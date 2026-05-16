2026年05月16日 17時48分 取材

エミリアがいろんなポーズをキメてくれた【マチ★アソビ vol.30】



徳島で開催中のエンタメイベント「マチ★アソビ vol.30」の会場を練り歩いていたところ、『Re:ゼロから始める異世界生活』のエミリアと遭遇しました。



KADOKAWA GOODS SHOP

https://www.machiasobi.com/booth/568/



徳島駅前の商店街「ポッポ街」を散策してKADOKAWA GOODS SHOPに到着。KADOKAWA GOODS SHOPではKADOKAWA作品のグッズを入手できるほか、スタンディングボードも展示されています。





そんなKADOKAWA GOODS SHOPの入口でエミリアと遭遇。





いろんなポーズをキメてくれます。腕と腰のひねりとつま先立ちの具合がキュート。





左右逆バージョン。





両手を前に出して迎え入れるようなポーズ。





一歩踏み出すポーズ。





上を見ているだけでキュート。





横から見るとこんな感じ。編み込みの入った髪型がポップに再現されています。自撮りにも応じてくれるサービス精神旺盛なエミリアでした。





スタンディングボードも見てみます。





『メダリスト』の結束いのり。





明浦路司。





リゼロのスバルとエミリア。





『死亡遊戯で飯を食う。』の幽鬼(ユウキ)。





『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』のアリサ・ミハイロヴナ・九条(アーリャ)。





『【推しの子】』の星野アイもいました。





また、【推しの子】やメダリストのグッズも売られていました。

