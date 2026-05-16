「マチ★アソビ vol.30」全記事一覧まとめ
2026年5月16日(土)・17日(日)に開催される西日本で最大級のアニメイベント「マチ★アソビ Vol.30」が開幕しました。大小さまざまな催しが100以上予定されています。
マチ★アソビ vol.30
https://www.machiasobi.com/
各イベントスケジュールは公式サイトや以下のスケジュールまとめ記事を参考にしてください。
「マチ★アソビ vol.30」イベントスケジュール一覧まとめ - GIGAZINE
会場がどういった場所なのかについては以下の記事にまとめています。
マチ★アソビ Vol.30会場まとめ、「アミコドームステージ」が初登場で「旧みずほ銀行徳島支店」内覧会も - GIGAZINE
メインステージの1つ・藍場浜公園ステージが設けられた藍場浜公園の入口にはマチ★アソビ30回記念のパネルが設置されていました。
開場前からメインゲート前には多くの人が列を作っていました。
遠景だとこんな感じ。期間中は好天の予想なので、熱中症対策などに気をつけて下さい。
取材した内容は以下に追加していきます。
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