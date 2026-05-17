2026年05月17日 20時15分 取材

アニメ『魔法使いの夜』蒼崎青子役・戸松遥さんが徳島駅1日駅長に就任



2026年に劇場公開されるアニメ『魔法使いの夜』で現代に生きる魔法使い(ただし見習い)・蒼崎青子役を演じる戸松遥さんが、マチ★アソビ vol.30で徳島駅の1日駅長に就任しました。



『魔法使いの夜』公式サイト | 2026年公開決定

https://mahoyo-movie.com/



JR徳島駅にやって来ました。





改札を入ったところにある2番ホームに出発式の準備が整えられ、整理券を手に入れたファンの人たちが集まりました。





1日駅長になるにあたり、駅長から戸松さんに委嘱状が手渡されました。





発車合図の練習をした戸松さんは、9時24分に徳島駅を発車する特急「うずしお8号」に合図を送りました。





戸松さんの合図を受けて加速していく特急。





高松へ向けて走り去っていきました。





このあと戸松さんは駅長として駅構内で流れる注意アナウンスや到着案内などの業務をこなしました。





なお、マチ★アソビ vol.30の1日目には戸松さんと静希草十郎役・小林裕介さんの登壇するスペシャルステージが開催されました。





久遠寺有珠役・花澤香菜さんからのビデオメッセージも上映されるなどして、ステージは大いに盛り上がりました。





最後にはお客さんをバックに記念撮影が行われました。





なお、マチ★アソビ vol.30のアニプレックスブースではムビチケの先行販売が行われました。





劇場アニメ『魔法使いの夜』は2026年公開です。



『魔法使いの夜』最新映像｜2026年公開決定 - YouTube



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