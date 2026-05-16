2026年05月16日 13時19分 取材

『なのは』シリーズ完全新作『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』マチ★アソビスペシャルステージレポート、エンディングテーマ生披露も



『魔法少女リリカルなのは』シリーズの完全新作として2026年7月から放送される『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』のスペシャルステージがマチ★アソビ Vol.30で開催され、久瀬シイナ役・橘杏咲さん、夜海トワ役・結川あさきさん、古寺ユズ役・青木陽菜さんが登壇してトークを繰り広げました。また、ステージ後半にはエンディングテーマ「Ephemeral」を青木さんが生披露しました。



完全新作TVアニメーション「魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance」公式サイト

https://www.nanoha.com/EXGV/



登壇した橘さん、結川さん、青木さんから作品の説明が行われました。





『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』は、2017年に公開された『魔法少女リリカルなのは Reflection』および2018年に公開された『魔法少女リリカルなのは Detonation』の劇場2部作に続く、『なのは』シリーズの新作アニメで、2025年4月から先行して『水曜日のシリウス』で川上修一さんによる漫画版が展開されています。



Amazon.co.jp: 魔法少女リリカルなのはEXCEEDS(1) (シリウスKC) : 都築 真紀, 川上 修一: 本





正統続編ということで、高町なのはをはじめとしたキャラクターたちがどういう形で登場するかというのも気になるポイントですが、そこは「アニメ本編を見てのお楽しみ」。





メインビジュアルはこんな感じ。





ステージでは「Gun Blaze Challenge!―徳島みやげを獲得せよ！―」と題した、観客参加型のクイズゲームが行われました。2択クイズに正解して残ったお客さんが多いほど獲得できる商品が豪華になるということで、3人はいい感じのヒントを提供。無事、半田そうめんを獲得していました。





青木さんは作品のエンディングテーマ「Ephemeral」の生披露も行いました。





2026年6月21日(日)には丸の内ピカデリーで第1話・第2話の先行上映会が実施されます。橘さん、結川さん、青木さんのほか、千春さん、小林愛香さん、伊藤彩沙さんも登壇予定。





チケットは先行抽選申し込みを受け付け中です。



「魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance」第1話&第2話先行上映会｜映画のチケット ローチケ[ローソンチケット]

https://l-tike.com/cinema/mevent/?mid=784558





なお、しんまちボードウォークにある「博報堂DYミュージック＆ピクチャーズ」のパラソルショップでは、作品ロゴTシャツの先行販売が行われています。サイズはXとXLで、価格は税込4000円。マチ★アソビ限定の特典として、1点購入につきロゴステッカーが1枚もらえます。





作品のうちわは無料配布されています。





『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』は2026年7月4日(土)から放送開始です。



【PV第1弾】「魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance」｜7月4日(土)25時放送開始 - YouTube

