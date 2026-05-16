400ml献血して『なのはガンブレ』のポスターをもらったよレポート、献血は怖くない【マチ★アソビ vol.30】
徳島の街ぐるみエンタメイベント「マチ★アソビ vol.30」の会場に献血バスが来ていました。400ml献血すると『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』のポスターをもらえるとのことなので、実施に献血してきました。「献血に興味があるけど流れが分からなくて不安だな～」と感じている人もこの記事を読んで流れをつかんでください。
マチ★アソビvol.30×献血！｜新着ニュース・プレスリリース・イベント｜徳島県赤十字血液センター｜日本赤十字社
https://www.bs.jrc.or.jp/csk/tokushima/2026/05/vol30.html
マチ★アソビvol.30 献血
https://www.machiasobi.com/booth/587/
マチ★アソビの会場内で献血の告知ボードを持ったスタッフを発見。案内を聞いて献血会場に向かいます。
献血会場は「藍場浜公園のご成婚広場に来ている献血バス」と「アミコビル3階の献血ルーム」の2カ所。今回はご成婚広場の献血バスに向かいました。
ご成婚広場に到着。
受付テントの前に「献血」と書かれた旗が立っています。
400ml献血すると、『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』とマチ★アソビと献血のコラボポスターをもらえます。
この献血バスの中で献血する仕組み。
バスには「本日の献血必要人数」のボードが立てかけられていました。
受付テントの中にはイスが設置されていて、座って待つことができます。
受付確認票に名前や住所などの情報を記入します。
受付が完了すると、カード入りのファイルを渡されます。このファイルを各担当者に渡して情報を管理する仕組みです。また、腕には体温と番号が記されたリストバンドを巻かれます。
次に、タッチパネルで質問に回答します。500ml入りのアクエリアスを飲みながら回答するように案内されました。
バスに入る前に血圧検査を実施。
バスの中はこんな感じ。
バスに入ったらヘモグロビン濃度を測定します。右手の中指に針を刺して血液を採取し、青色の機械で測定する仕組み。
朝ご飯を食べていないと申告したら、バター味のエネルギーバーを渡されました。
エネルギーバーを食べたら献血開始。指示に従って「足首を伸ばしたり曲げたりする」という運動をしつつ10分くらいで献血が完了しました。
献血完了後にクルクル巻いた状態のポスターを渡されました。
ポスターはA3サイズです。
ちなみに、アミコビル3階の献血ルームはこんな感じ。献血バスは2026年5月16日～17日の期間限定で、アミコビルの献血ルームでは2026年5月30日までポスターをもらえます。
なお、マチ★アソビ vol.30では『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』のスペシャルステージも実施されました。
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in 取材, Posted by log1o_hf
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