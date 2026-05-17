2026年05月17日 17時35分 取材

約100年前に建てられた歴史的建造物「旧みずほ銀行徳島支店」の内覧会がマチ★アソビ Vol.30で開催されたので見てきたよレポート



年2回のアニメ・マンガ・ゲーム関連のイベント「マチ★アソビ」を徳島県でプロデュースしているアニメーション制作会社のufotableが、徳島市内にある歴史的建造物「旧みずほ銀行徳島支店」を取得したと2026年5月11日に発表しました。この旧みずほ銀行徳島支店の内覧会が、2026年5月16日(土)・17日(日)に開催された「マチ★アソビ Vol.30」で開催されるとのことで、実際に見に行ってみました。



【ufotable】徳島の歴史的建造物「旧みずほ銀行徳島支店」を取得 | ufotable

https://www.ufotable.com/news/article/2756/



「旧みずほ銀行徳島支店」内覧会

https://www.machiasobi.com/booth/627/



旧みずほ銀行徳島支店の場所はここ。住所は「徳島県徳島市東船場町１丁目２４」で、マチ★アソビのステージにもなっている新町橋東公園の裏手にあります。





内覧会当日の旧みずほ銀行徳島支店。看板などは外されていますが、歴史を感じさせる重厚なデザインはそのまま。もともとは阿波農工銀行の本店として昭和4年(1929年)に建設された建物で、その後日本勧業銀行、第一勧業銀行を経て、みずほ銀行徳島支店になったという経緯があります。





内覧会を待つ人たちの行列が旧みずほ銀行徳島支店の裏にある駐車場で形成されていました。





内覧会で観覧できる時間は1回につき10分でした。





銀行の内部へ。建物は大きなホールといくつかの部屋で構成されています。ここは中央の大ホール。机などの設備は撤去されていたため、ホール全体を眺めることができました。





天井はこんな感じ。洋風の装飾がついています。旧みずほ銀行徳島支店はイタリア・ルネサンス様式を取り入れた県内の昭和初期を代表する建物の一つだとのこと。





過去の資料によれば、間取りはほぼ竣工当時そのまま。当時の絵葉書資料を見ると、外装・内装は1929年に建てられた時の姿をほぼ残していることがよくわかります。





壁にはペンキが塗り重ねられた場所もあり、その厚みに90年以上使われてきた旧みずほ銀行徳島支店の歴史が感じられました。





店舗自体は2024年1月にJR徳島駅前に移転。それ以来、この旧みずほ銀行徳島支店は使われていなかったそうです。これは立派な石材で作られた巨大な柱。





柱にぐっと寄ってみました。





壁にも立派な石材が組まれています。





2階には回廊があります。また、いくつかの部屋も観覧できました。





これは1階で観覧できた一室。赤い絨毯(じゅうたん)が引かれて、木材でしっかりと作られた洋風の部屋で、かなり重厚で高級な雰囲気があります。応接室などとして使われていたのかも。





その横には金庫室。金属製の扉には巨大なハンドルが取り付けられています。





その厚さは目測で約30cmほど。





内部はこんな感じ。





さらに内覧会では、2階の回廊に上がることができました。階段の手すりも石製で、時代を感じます。





階段を上から見下ろしたところ。





2階の回廊はこんな感じ。





回廊から大ホールを一望できます。





回廊の手すりの高さはだいたい人の腰あたりとなっていますが、さらにアクリルの板が設置されているので安全性は高まっています。





2階の回廊から、部屋の前の廊下も観覧できます。高い天井から吊るされた電灯に時代を感じます。





2階では暖炉が置かれた洋室が観覧できました。





この洋室に隣接する形で和室もありました。





ちょうど10分ほどで観覧終了。外に出ると巨大なタペストリーがかけられている途中でした。





午後に訪れたところ、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』と『テイルズ オブ』シリーズ30周年企画の描き下ろし第一回イラストのタペストリーがかかっていました。





『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』のタペストリーは縦長。隣には『魔法使いの夜』のタペストリーもかけられる予定だとのこと。





『テイルズ オブ』シリーズ30周年企画の描き下ろし第一回イラストは「テイルズ オブ ファンタジア」からクレスとミント、「テイルズ オブ エクシリア」からミラとジュードでした。

