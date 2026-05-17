2026年05月17日 14時35分 取材

きぐるみたちが画鋲つき武器でボコボコ戦う「スーパーきぐるみファイト」観戦レポート、仕事猫も参戦でヨシ！【マチ★アソビ vol.30】



「スーパーきぐるみファイト」は、きぐるみたちが互いの風船を割るべく熱戦を繰り広げるゆるふわバイオレンスイベントです。徳島で開催中の総合エンタメイベント「マチ★アソビ vol.30」の一部として今年も開催されたので、熱い戦いの様子を記録しました。



スーパーきぐるみファイト

https://www.machiasobi.com/event/551/



スーパーきぐるみファイトは「風船を身に付けたきぐるみたちが武器を振り回し、互いの風船を割り合う」というルールのバトルイベントです。これまでにも複数回開催されており、『東北ずん子・ずんだもんプロジェクト』のずんだもんや、『邪神ちゃんドロップキック』の邪神ちゃんインパクトといった人気キャラクターが激しい戦いを繰り広げてきました。2025年10月に実施されたスーパーきぐるみファイトの様子は以下の記事で確認できます。



「釘バットずんだもん」「二刀流の邪神ちゃんインパクト」「行政に媚びるほっぺちゃん」など大白熱の「スーパーきぐるみファイト！inマチアソビ」熱戦レポート - GIGAZINE





今回の会場はアミコドームです。天気は快晴で風は強めです。





ドーム内は日陰になっていて、ステージ上に危険な障害物はなし。ヨシ！





会場入り前のきぐるみたちを発見しました。仕事猫とずんだもんが一緒にいます。





気さくに手を振るずんだもん。





スタッフに導かれて会場へと移動していきました。





仕事猫もずんだもんの後を追います。





サン宝石のほっぺちゃんも軽やかなステップで会場に向かっていました。





時間になって、イベントスタート。プロデューサーの栁瀬一樹さんの挨拶から始まりました。





声優の小見川千明さんと小坂井祐莉絵さんが登場。





小坂井さんはアニメ『邪神ちゃんドロップキック』でぺこら役を担当しています。また、リングアナとしても活動しています。





小見川さんは『邪神ちゃんドロップキック』のミノス役を担当。ほっぺちゃんのアニメの音響監督も務めています。





ゲスト審判のはたなかたいちさん。





ずんだもんが田中小雪さんと一緒に入場してきました。田中さんは『東北ずん子・ずんだもんプロジェクト』の四国めたんの声を担当しています。





会場を見下ろすずんだもん。昨年のスーパーきぐるみファイトと比べると背が縮んでいますが、それでもデカすぎます。





徳島県海陽町の公式キャラクター「ふるるん」。





ふるるんの特技は阿波踊り・応援・ダンスです。今回のイベントはバトルです。





仕事猫が登場。





仕事猫はブロワーを抱えて入場してきました。ヨシ！のポーズも披露して会場は大盛り上がり。



仕事猫がバトルイベント「スーパーきぐるみファイト」に参戦【マチ★アソビ vol.30】 - YouTube





ブロワーを人に向ける仕事猫。これは安全ではありません。





ブロワーはお姉さんに回収されました。





ヨシ！





ほっぺちゃんも入場。





きぐるみとは思えない跳躍力を見せつけます。





『おじさんはカワイイものがお好き。』のパグ太郎も参戦です。





パグ太郎はポテポテと歩き、俊敏性では一歩劣る印象。このイベントではきぐるみに俊敏性が求められるのです。





そして、スーパーきぐるみファイト発足当初から参戦を続ける邪神ちゃんインパクトが入場してきました。





入場の段階で尻尾が切れるアクシデントが発生。尻尾が切れたくらいでは動じません。





かっこよくポーズをキメて入場完了。





これですべての選手が出そろいました。記念撮影タイムです。





最初の試合はパグ太郎VSずんだもんです。バトルの前に、ずんだもんは飛行機に乗り遅れたことを暴露されました。





飛行機に乗り遅れたことで、睡眠時間をばっちり確保できたとのこと。エネルギー満点で勝負に挑みます。





武器を準備するパグ太郎。武器には画鋲が貼り付いています。





風船をお腹周りに装着。





準備完了です。





ずんだもんは腕が長くて可動範囲も広いため、武器はリーチの短い卓球ラケットです。





ずんだもんも風船を装着。





戦闘モードです。





戦いの様子を動画で記録しました。ずんだもんは子どもの相手をするかのような大げさなステップを踏み、完全な舐めプレイを展開。



舐めプずんだもんVS頑張るパグ太郎【スーパーきぐるみファイト】【マチ★アソビ vol.30】 - YouTube





戦闘開始から2分半が経過し、田中さんの「勝てるけど、この見え方で勝っていいか分からない」という発言とともにずんだもんがパグ太郎の3個目の風船を割って勝利しました。





勝ち誇るずんだもん。今年のずんだもんは強い。





観客に手を振る余裕もあります。心なしか、パグ太郎が悲しい目をしているようにも見えます。





スーパーきぐるみファイトはまだまだ続きます。第2戦、第3戦、決勝戦の様子もこのあと公開予定なので乞うご期待！



＜つづく＞

