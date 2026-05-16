2026年05月16日 16時39分 取材

四国めたんの中の人・田中小雪さんと一緒にアニメのアフレコができる豪華すぎるイベントが徳島で開催されました



「四国めたん」は東北ずん子・ずんだもんプロジェクトのキャラクターで、公式アニメや合成音声コンテンツが人気を博しています。そんな四国めたんの「中の人」である田中小雪さんと一緒にアフレコできるイベントがマチ★アソビ vol.30で実施されていたので見てきました。



四国めたんの中の人 田中小雪と「ずんだホライずん」アフレコごっこin マチ★アソビ

https://www.machiasobi.com/booth/376/



田中小雪さん（四国めたん役）がマチ★アソビvol.30に登場！ | 東北ずん子・ずんだもんPJ 公式サイト

https://zunko.jp/news/upv4j0-p347.html



マチ★アソビは徳島の街全体をアニメ・ゲーム・マンガなどのエンタメコンテンツで埋め尽くすイベントです。東北ずん子・ずんだもんプロジェクトのブースは徳島駅前の商店街である「ポッポ街」の中にあります。





ブースに到着。





オリジナルアニメ「ずんだホライずん」のポスター。





ずんだもん。





そして四国めたん。





会場内には四国めたん約の田中小雪さんをアピールする旗がビッシリと並んでいます。





アフレココーナーは会場の奥に設けられていて、ずんだホライずんの映像を見ながらアフレコを体験できます。写真の右端に写るのが田中さんで、中央ではムッシュムラムラPがマイクを調整しています。





こんな感じにムービーを見ながらセリフをあてていきます。四国めたんの声は田中さんが担当し、それ以外の声をイベント参加者が担当します。





イベント参加者側は東北きりたん、東北イタコ、中国うさぎなど複数の声を担当します。1人で参加してもOKで、複数人で参加するのももちろんOKです。今回は東北ずん子・ずんだもんプロジェクトファンの人に許可をもらってアフレコ体験の様子を撮影しました。





アフレコ体験の様子を動画で記録しました。



四国めたんの中の人・田中小雪さんと一緒にアフレコ体験できるイベント【マチ★アソビ vol.30】 - YouTube





田中さんの声は非常によく通り、改めて声優のスゴさを実感しました。





今回撮影に協力してくれた東北ずん子・ずんだもんプロジェクトファンは「ずんだホライずんを何度も繰り返し見ていて、頭の中ではBGMも鳴っている」と話しており、田中さんもムッシュムラムラPもうれしそうにしていました。





アフレコ体験に参加すると記念品をもらえます。





エコバッグもありました。





また、会場内では東北ずん子・ずんだもんプロジェクトのグッズがたくさん売られていました。これはぬいぐるみたち。





なお、2026年5月17日にはずんだもんが参戦する「スーパーきぐるみファイト」が実施される予定です。しかし、ずんだもんは飛行機に乗り遅れたとのこと。果たして、明日、ずんだもんは会場に現れるのでしょうか？

