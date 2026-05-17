2026年05月17日 08時00分 試食

徳島名物なると金時のクレープ＆すだちのソーダをマチ★アソビ会場で食べてみた



マチ★アソビは徳島の街全体がアニメやゲームなどのエンタメコンテンツで染まる街ぐるみのエンタメイベントです。マチ★アソビの魅力のひとつがフードトラックや飲食ブースで、中には徳島名物を食べられるブースも存在します。マチ★アソビ vol.30の初日にはなると金時のクレープやすだちのソーダを提供する「FARMER'S KITCHEN MINORI」のフードトラックが来ていました。



FARMER'S KITCHEN MINORI(@farmers_kitchen_minori)

https://www.instagram.com/farmers_kitchen_minori/



大盛況の藍場浜公園ステージで行列のできたフードトラックを発見。





クレープを販売するFARMER'S KITCHEN MINORIのフードトラックでした。





なると金時を使ったクレープが大々的にアピールされています。やきいも入りのクレープや、なると金時をモンブランのように糸状に絞ったクレープがラインナップされています。





さらに、すだちやゆごうを使ったソーダも提供されていました。





今回は「やきいもブリュレ 無添加アイス入(税込700円)」と「すだちソーダ割り(税込400円)」を注文しました。注文後は番号札をもらって横で待機する仕組みです。





「すだちソーダ割り」と「やきいもブリュレ 無添加アイス入」はこんな感じ。クレープは紙容器からはみ出さない形状で、机に置いても汚れないタイプです。





糸状になったなると金時のてっぺんがカラメル状になっています。





食べると、焼きいものような優しい甘さが広がります。カラメル状になった部分がカリカリした食感になっているのもグッド。





クレープ生地はモチモチで、クリームもたっぷり入っています。





アイスクリームも優しい甘さ。キンキンに冷えたアイスクリームと温かいクレープ生地のコントラストが絶妙で、なると金時の風味も存分に楽しめるクレープでした。





すだちのソーダは甘酸っぱいくてほんのわずかに渋味がある味。すだちの味をしっかり楽しめる仕上がりです。





FARMER'S KITCHEN MINORIの出店情報は公式Instagramで公開されています。

