2026年05月18日 00時45分 取材

「祝！マチ★アソビ30回」でステッカーからサコッシュ・業界関係者トークイベント入場券付きパスケースまで様々な特典がもらえる「オフィシャルサポーター」



西日本最大級のサブカルイベントとして春と秋の年2回、徳島で開催されている『マチ★アソビ』の特徴の1つは、映画館内で開催されるイベントを除いて、そのほとんどが無料で観覧可能であるという点にあります。「マチをアソビ尽くす」をコンセプトとして市内の複数の公園にメインステージが設けられ、例外はあるものの出入りも自由。それゆえに、持続可能なイベントにしていくための試みとして、2025年秋開催のvol.29から「オフィシャルサポーター」の仕組みが導入されています。



オフィシャルサポーター | マチ★アソビ vol.30

https://www.machiasobi.com/supporter/



オフィシャルサポーターはイベントを個人で応援する仕組み。支援は1口5000円から可能で、支援者全員の名前が掲示されます。また、応募口数に応じたサポーター限定グッズがもらえます。





1口以上応募時にもらえるのが「『マチ★アソビ』オフィシャルサポーターオリジナルステッカー 2026春」。交通系ICカードよりちょっと小さいぐらいのサイズ。





2口以上応募時にもらえるのが、アニメ『鬼滅の刃』キャラクターデザイン・総作画監督や『テイルズ オブ ゼスティリア ザ クロス』総作画監督などを務めた松島晃さん筆による「祝！マチ★アソビ30回」の書を用いた缶バッジ。直径は交通系ICカードの長辺よりちょっと短いぐらい。





3口以上だと「オフィシャルサポーター御礼粗品タオル」がもらえます。カラーはシンプルな白無地で、端部に「マチ★アソビ vol.30」のロゴと会期、お礼メッセージがプリントされています。





4口以上だと「『祝！マチ★アソビ30回』オリジナルTシャツ」がもらえます。サイズは最大2XL(XXL)まであります。





背面にはマチ★アソビ vol.30のオフィシャルサポーターであることを示す表記が入っています。





5口以上でもらえる「『祝！マチ★アソビ30回』オリジナルサコッシュ」はvol.30からの新アイテム。





口の部分はマグネットで閉じられるようになっていて、だいたいスマートフォンがすっぽり入るぐらいのサイズ。写真の例はGoogle Pixel 9 Pro XLなので寸法は162.8mm×76.6mm×8.5mm。口を閉じるにはギリギリなので、入れるなら160mmぐらいまでのものがベターです。





6口以上でもらえるのは「『祝！マチ★アソビ30回』スペシャルパスケース」。取り外し可能なネックストラップのついたパスケースで、『マチ★アソビ』のひそかな名物イベントである「業界関係者トークイベント」の参加券が付属します(数量限定なのでなくなる場合あり)。





実際にSuicaを入れるとこんな感じ。普通に改札機へのタッチに利用可能です。





7口以上応募してももらえるグッズの数が増えることはなく1人各1種のみとなっています。



なお、オフィシャルサポーターの名前は会期中は藍場浜公園、会期終了後はufotable CINEMAに掲示されます。今回の会期中はufotable CINEMAにvol.29オフィシャルサポーターの名前が掲げられていました。vol.29は会期中にかなり強い雨が降り、名前を書いた札が濡れてにじむものが出ていましたが、その分は新たに書き直されていました。





オフィシャルサポーターは会場での受付のほか、オンラインでの事前受付もあり、グッズを会場受け取りではなく後日配送してもらうことも可能なので、マチ★アソビ vol.31開催の折には支援を検討してみて下さい。



オフィシャルサポーター | マチ★アソビ vol.30

https://www.machiasobi.com/supporter/

