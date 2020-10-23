2020年10月23日 18時25分 メモ

「鬼滅の刃」＆「おへんろ。」イベントを完全オンライン化した「チャレンジ！マチ★アソビ in ABEMA」配信決定



徳島県徳島市で年2回開催されているエンタメ総合イベント「マチ★アソビ」が、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため新たな形の「チャレンジ！マチ★アソビ」として2020年11月～12月に開催されます。その初日・11月7日(土)に、アニメ「おへんろ。」、および「鬼滅の刃」のイベントがABEMAにて配信されることが発表されました。



チャレンジ！マチ★アソビ in ABEMA | 【ABEMA】国内最大のアニメチャンネル

https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/AakjGbYSremWZV







配信されるのは「『おへんろ。』ステージ」「集まれ！マチアソビオールスターズ」「鬼殺隊報 チャレンジ！マチ★アソビSP」の3プログラム。総合司会は納谷僚介さん、高橋祐馬さん、江原裕理さんが担当。



「鬼殺隊報 チャレンジ！マチ★アソビSP」は、竈門炭治郎役・花江夏樹さん、竈門襧豆子役・鬼頭明里さん、煉獄杏寿郎役・日野聡さん、神崎アオイ役・江原裕理さんが出演し、公開から3日間で46億円の興行収入を記録するなど大ヒット中の劇場版「鬼滅の刃」無限列車編に関するトークが行われる予定です。



『おへんろ。』ステージには、まお役・山下七海さん、ちわ役・江原裕理さん、めぐみ役・高野麻里佳さんが出演し、作品に関するトークや「お遍路」にまつわるバラエティコーナーを行います。



「集まれ！マチアソビオールスターズ」は、これまでマチ★アソビを盛り上げてきた業界関係者が出演し、近況やさまざまなトークを「マチ★アソビらしく」行うとのこと。



当日(2020年11月7日)の配信スケジュールは以下の通りとなっています。

13時15分～13時45分ごろ：「集まれ！マチアソビオールスターズ」第1部

13時45分～14時15分ごろ：「おへんろ。」ステージ

14時15分～14時45分ごろ：「集まれ！マチアソビオールスターズ」第2部

14時45分～15時15分ごろ：「鬼殺隊報 チャレンジ！マチ★アソビSP」



・追記

徳島では、あわぎんホール大ホールに特別会場が設置され、大画面での番組視聴ができるほか、番組配信の前後に東京と徳島をつないだ限定配信も行われる予定だとのことです。



マチ★アソビ /『チャレンジ!マチ★アソビ in ABEMA』徳島特別会場開催決定！

http://www.machiasobi.com/events/challenge_machiasobi_tokushima_abema.html



会場への入場は無料ですが、10月23日(金)16時～10月29日(木)13時の間に事前申込をした人の中から抽選で当選した人のみが入場可能です。



チャレンジ！ マチ★アソビ in ABEMA ～徳島特別会場～のチケット情報・予約・購入・販売｜ライヴポケット

https://t.livepocket.jp/e/challenge-machiasobi

