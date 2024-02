『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ』炭治郎ら同期鬼殺隊士勢ぞろいの舞台挨拶レポート

・関連記事

「鬼滅の刃」柱稽古編の2024年春放送が決定 - GIGAZINE



劇場版「鬼滅の刃」無限列車編の舞台挨拶に伊之助役・松岡禎丞が登場、映画でもTVと地続きなので「いつも通りの感覚」で演じたと語る - GIGAZINE



2024年冬開始の新作アニメ一覧 - GIGAZINE



2024年02月02日 23時57分00秒 in 取材, 動画, 映画, アニメ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.