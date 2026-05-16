2026年05月16日 09時55分 取材

魔法使いの夜・鬼滅の刃・アズールレーンの巨大タペストリーが空港内に登場、「マチ★アソビ vol.30」空港アニメジャックはこんな感じ



2026年5月16日(土)・17日(日)に開催される西日本最大級のサブカルイベント「マチ★アソビ vol.30」にあわせて、東京などからの玄関口にあたる徳島阿波おどり空港で恒例となっている「アニメジャック」が行われました。今回は空港のエントランスに2026年の劇場公開が決定している『魔法使いの夜』などの巨大バナーが掲出されています。



マチ★アソビ vol.30

https://www.machiasobi.com/



徳島阿波おどり空港

https://www.tokushima-airport.co.jp/



徳島阿波おどり空港にやって来ました。





徳島阿波おどり空港は東京(羽田)、福岡、香港、韓国(仁川)を結ぶ便が発着しています。





到着ロビーを出たエントランスの吹き抜け部分に巨大タペストリーが掲げられています。左端の「にし阿波の花火」はマチ★アソビとは関係ないもので、その隣から2026年7月5日放送開始のアニメ『アズールレーン びそくぜんしんっ！にっ！！』、2026年7月29日にBlu-ray＆DVD発売のアニメ『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』、2026年4月5日からシリーズ全編再放中のアニメ『鬼滅の刃』、2026年劇場公開のアニメ『魔法使いの夜』。





2階に上るエスカレーターはタペストリー裏側の直近を通ります。





正面から見た『魔法使いの夜』タペストリーはこんな感じ。日の光が透けているのもいい感じです。





エントランスには『【推しの子】』日本全国プロジェクト・【47都道府県の子】のルビーも待ち構えています。





チェックインカウンターの柱にもタペストリーが掲げられています。





アニメ『Summer Pockets』はBlu-ray BOXが絶賛発売中。





2026年7月2日から放送開始のアニメ『バンドリ！ ゆめ∞みた』＆2027年3月27日(土)・28日(日)にインテックス大阪で開催される日本最大級のアニメイベント『AnimeJapan 2027』。





劇場上映とNetflix配信が大ヒット中、Blu-rayの特装限定版も大人気を博している『超かぐや姫！』。





2026年7月放送開始のアニメ『グロウアップショウ ～ひまわりのサーカス団～』＆2026年4月から放送中の『NEEDY GIRL OVERDOSE』。





好評配信中で、マチ★アソビ vol.30ではTVアニメ原画展も開催されている『私を喰べたい、ひとでなし』。





入口そばに設けられている巨大ビジョンの上には歓迎メッセージも流れていました。

