アニメ「SPY×FAMILY」豪華客船編に合わせて東海汽船とコラボした特別装飾船が就航

・関連記事

2023年秋開始の新作アニメ一覧 - GIGAZINE



漫画家・浦沢直樹インタビュー、アニメ『PLUTO』には「この未来社会が描きたかった」が盛り込まれている - GIGAZINE



アニメ『PLUTO』に「完成させなきゃ死ねない」という思いで取り組んだという丸山正雄エグゼクティブプロデューサーにインタビュー - GIGAZINE



圧倒的高評価を集めたリーグ・オブ・レジェンドのスピンオフアニメ「Arcane」のシーズン2が2024年11月配信開始と発表 - GIGAZINE



「傷物語」のアニメ映画3本を再構成して1本にまとめた「傷物語-こよみヴァンプ-」制作・公開決定 - GIGAZINE



「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」2023年12月公開決定、TVアニメの「SPY×FAMILY Season 2」も2023年10月放送開始 - GIGAZINE



2023年11月12日 22時35分00秒 in 乗り物, アニメ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.