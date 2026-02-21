2026年02月21日 18時40分 動画

アニメ映画『魔法使いの夜』2026年劇場公開決定から『劇場版 鬼滅の刃 無限城編 第二章』『原神』『活撃 刀剣乱舞』まで情報盛りだくさんのufotableプロモーションリール公開



『鬼滅の刃』の制作などで知られるアニメーション制作会社・ufotableがプロモーションリールをYouTubeで公開しました。劇場アニメ化企画が進んでいる『魔法使いの夜』をはじめ、いろいろな作品やイベントにまつわる情報が飛び出しています。



ufotable プロモーションリール - YouTube





プロモーションリールに含まれる各作品の映像はそれぞれ個別でも公開されています。





まず公開されたのは、劇場アニメ映画『魔法使いの夜』情報です。原作は2012年発売のTYPE-MOONによるビジュアルノベルで、2021年にアニメ化が発表され、ティザーPVも第2弾まで公開されています。



『魔法使いの夜』ティザーPV第2弾 - YouTube





ufotableは『空の境界』シリーズや『Fate/Zero』、『Fate/stay night [Unlimited Blade Workd]』、劇場版『Fate/stay night [Heaven's Feel]』3部作など多数のTYPE-MOON作品のアニメ化を手がけています。



映画は2026年公開で、続報が2026年春に公開される予定だとのことです。



「魔法使いの夜」最新映像 - YouTube





また、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』がIMAXやScreenXも含めて絶賛公開中の『鬼滅の刃』は、主人公・竈門炭治郎が鬼になった妹・襧豆子を人間に戻すために鬼殺隊に入隊する「竈門炭治郎 立志編」から全編をテレビで再放送することが決定しています。放送は2026年4月5日(日)9時30分から、フジテレビで開始です。



アニメ「鬼滅の刃」IMAX特別上映版予告 / SCREENX予告 / シリーズ全編再放送決定映像 - YouTube





徳島で開催されている総合エンタメイベント「マチ★アソビ vol.30」は、2026年3月9日(月)に情報が解禁されるとのこと。



マチ★アソビ vol.30 次回情報解禁ムービー - YouTube





2025年10月に開催された「マチ★アソビ vol.29」の様子は以下の記事から確認してください。



ufotableが展開するカフェ・ufotable Cafeのキッチンカー「ufotable Cafe TO GO」は全国47都道府県を巡る旅に出ています。2026年2月は20日(金)から23日(月)までイオンモール倉敷に出店中です。



ufotable Cafe TO GO - 47Complete Journey 全国巡業中ムービー - YouTube





バンダイナムコエンターテインメントの人気RPGシリーズ『テイルズオブ』シリーズは30周年。ufotableはメディアミックスでOVA『テイルズ オブ シンフォニア THE ANIMATION』、TVアニメ『テイルズ オブ ゼスティリア ザ クロス』を手がけています。このシリーズについても、2026年4月3日(金)に情報解禁があるとのこと。



『テイルズ オブ』シリーズ 30周年 次回情報解禁ムービー - YouTube





以前は、阿波おどりポスターにキャラクターが登場したことがあります。



さらに「Future Project」として、『原神』『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第二章』『活撃 刀剣乱舞』のタイトルが挙げられました。



『原神』は中国のゲーム会社・miHoYoが展開するオープンワールドRPGで、2022年にufotableとの長期コラボプロジェクトの始動が発表されています。



『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』は、発表当初から三部作であることが明かされています。



『活撃 刀剣乱舞』は、EXNOAとニトロプラスが展開するブラウザゲームを原作としたアニメのうちの1作品で、2017年夏にテレビ放送されました。放送後に劇場版制作が発表され、2022年にティザービジュアル発表PV第2弾が公開されていますが、開示される情報が少なく、ファンをやきもきさせていました。



劇場版「活撃 刀剣乱舞」ティザービジュアル発表PV 第２弾 - YouTube

