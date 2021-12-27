「鬼滅の刃」「Fate」のufotableがビジュアルノベル「魔法使いの夜」を劇場アニメ化
TYPE-MOONのビジュアルノベル「魔法使いの夜」の劇場アニメ化が発表されました。アニメーション制作は「鬼滅の刃」「Fate/stay night [Heaven's Feel]」「空の境界」などで知られるufotableが担当します。
『魔法使いの夜』公式サイト
https://mahoyo-movie.com/
『魔法使いの夜』【公式】さん (@mahoyo_movie) / Twitter
https://twitter.com/mahoyo_movie
『魔法使いの夜』ティザーPV - YouTube
©奈須きのこ・TYPE-MOON / アニプレックス・ノーツ・ufotable
「魔法使いの夜」は2012年4月発売のゲームで、源流は「月姫」発売以前に執筆された未発表小説にあるとのこと。
ufotableは「空の境界」七部作＋終章や「Fate/Zero」、「Fate/stay night [Unlimited Blade Works]」、「Fate/stay night [Heaven's Feel]」など多数のTYPE-MOON作品のアニメ化を手がけています。
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