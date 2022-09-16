人気オープンワールドRPG「原神」のアニメ化が決定、アニメーション制作会社ufotableとの長期コラボプロジェクト
2020年から展開されているオープンワールド型のアクションRRG「原神」がアニメ化されることが明らかになり、コンセプトPVが公開されています。
『原神』長期プロジェクト始動・コンセプトPV - YouTube
【長期プロジェクト始動・コンセプトPV】— 原神（Genshin）公式 (@Genshin_7)
この冒険に満ちたブランニューワールドへ旅に出よう！
原神とufotableによる長期コラボプロジェクトが、正式に始動。
▼YouTube版https://t.co/YmO1myp8Rj
原作：HoYoverse
アニメーション：ufotable
原曲：Yu-Peng Chen @ HOYO-MiX
PV編曲：ufotable#原神 pic.twitter.com/fQWQQlmvVp
ufotable制作— ufotable (@ufotable)
『原神』コンセプトPVを公開致しました。
－この冒険に満ちた
ブランニューワールドへ旅に出よう－
▼YouTubehttps://t.co/ujpbRA4YMb
皆さんと一緒に旅に出る日を心待ちにしております。 #原神 #ufotable
このアニメ化は原神とufotableの長期コラボプロジェクトだとのこと。TVアニメなのか映画なのか等の情報はまだ不明です。
ufotableは2020年にコロナ禍の中で大ヒットし、興行収入が日本歴代最高の404億円を記録した劇場版「鬼滅の刃」無限列車編の制作で知られます。
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またこのほか、ufotableはビジュアルノベル「魔法使いの夜」の劇場アニメ化を担当することが2021年12月に発表されています。
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さらに、ティザービジュアルが公開されている劇場版「活撃 刀剣乱舞」の制作も手がけます。
劇場版「活撃 刀剣乱舞」ティザービジュアル発表PV - YouTube
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