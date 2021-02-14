アニメ「鬼滅の刃」遊郭編2021年放送決定でPV第1弾公開
日本の映画興行収入ランキング1位を19年ぶりに更新した劇場版「鬼滅の刃」無限列車編の続きにあたる「鬼滅の刃」遊郭編が2021年にTVアニメ化されることが発表されました。
TVアニメ「鬼滅の刃」 遊郭編公式サイト
https://kimetsu.com/anime/yukakuhen/
ティザービジュアルは音柱・宇髄天元を描いたもの。
公開された第1弾PVにも、遊郭を屋根の上から見下ろす宇髄の姿が登場します。
TVアニメ「鬼滅の刃」遊郭編 第1弾PV 2021年放送開始 - YouTube
なお、2月14日はバレンタインデーということで、「中高一貫!! キメツ学園物語 バレンタイン編」がYouTubeで公開されています。公開期限は2021年2月28日(日)までです。
アニメ「鬼滅の刃」中高一貫!! キメツ学園物語 バレンタイン編 第1話 - YouTube
アニメ「鬼滅の刃」中高一貫!! キメツ学園物語 バレンタイン編 第2話 - YouTube
アニメ「鬼滅の刃」中高一貫!! キメツ学園物語 バレンタイン編 第3話 - YouTube
アニメ「鬼滅の刃」中高一貫!! キメツ学園物語 バレンタイン編 第4話 - YouTube
©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
◆「鬼滅の刃」遊郭編 作品情報
原作：吾峠呼世晴（集英社ジャンプ コミックス刊）
監督：外崎春雄
キャラクターデザイン：松島晃
アニメーション制作：ufotable
竈門炭治郎：花江夏樹
竈門禰????豆子：鬼頭明里
我妻善逸：下野紘
嘴平伊之助：松岡禎丞
宇髄天元：小西克幸
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