「鬼滅の刃」の劇場版が日本の映画興行収入ランキング1位を19年ぶりに更新、観客動員数は2400万人超え

・関連記事

劇場版「鬼滅の刃」の興行収入が300億円を突破 - GIGAZINE



「鬼滅の刃」の興行収入が200億円を突破、国内興収ランキング5位に - GIGAZINE



「鬼滅の刃」の興行収入が100億円を突破、公開2週目週末も1日15億円の興収を記録 - GIGAZINE



劇場版「鬼滅の刃」無限列車編の初日3日間の興行収入は46億円 - GIGAZINE



2020年12月28日 12時03分00秒 in 映画, アニメ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.