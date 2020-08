劇場版「鬼滅の刃」無限列車編の本予告映像公開

・関連記事

「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」の公開日決定&予告編第1弾公開 - GIGAZINE



「鬼滅の刃」の炭治郎や禰豆子たちが再現されたフィギュアは物欲の糸を刺激するものばかりでした - GIGAZINE



「鬼滅の刃」竈門炭治郎&禰豆子と「プロメア」ガロ&リオの2020年アニメアワードカレンダーが登場 - GIGAZINE



「鬼滅の刃」の竈門炭治郎&冨岡義勇による眉山ロープウェイのガイドアナウンスはこんな感じ - GIGAZINE



数量限定の「鬼滅の刃」キービジュアルをあしらった「マチ★アソビ vol.22記念入場券」レビュー - GIGAZINE



アニメ「鬼滅の刃」の監督に「テイルズ オブ」シリーズの外崎春雄、音楽は梶浦由記&椎名豪が担当 - GIGAZINE



2020年08月02日 22時36分00秒 in 動画, 映画, アニメ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.