劇場版「鬼滅の刃」無限列車編の本予告映像公開
2020年10月16日(金)から劇場公開される「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」の本予告映像と本ビジュアルが公開されました。
劇場版「鬼滅の刃」 無限列車編公式サイト
https://kimetsu.com/anime/
4月に公開された予告編第1弾では列車内で駅弁を食べて「うまい！」と言う煉獄さんの姿など、コミカルな要素も含まれていましたが、本予告編ということで、重厚な雰囲気の漂うものとなっています。主題歌はテレビアニメのOP「紅蓮華」を歌ったLiSAさんによる「炎」です。
劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 本予告 2020年10月16日（金）公開 - YouTube
また、本ビジュアルは無限列車を境界線のようにして、下弦の壱・魘夢と竈門炭治郎が向かい合う構図のものとなっています。
【本ビジュアル公開！】— 鬼滅の刃公式 (@kimetsu_off) August 2, 2020
10月16日（金）公開 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編の本ビジュアルを公開しました！
《無限列車》を舞台に繰り広げられる本作、ぜひご期待ください！
▼公式サイト
https://t.co/cyuNV5Sn9y #鬼滅の刃 pic.twitter.com/IDwDEk4zGQ
劇場版「鬼滅の刃」無限列車編は2020年10月16日(金)公開で、8月7日(金)から座席指定可能な前売券であるムビチケカードが発売されます。価格は一般券が税込1500円、ジュニア券が税込800円です。
◆劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 作品情報
・スタッフ
原作：吾峠呼世晴
監督：外崎春雄
キャラクターデザイン・総作画監督：松島晃
脚本制作：ufotable
サブキャラクターデザイン：佐藤美幸、梶山庸子、菊池美花
プロップデザイン：小山将治
コンセプトアート：衛藤功二、矢中勝、樺澤侑里
撮影監督：寺尾優一
3D監督：西脇一樹
色彩設計：大前祐子
編集：神野学
音楽：梶浦由記、椎名豪
アニメーション制作：ufotable
配給：東宝、アニプレックス
©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
・キャスト
竈門炭治郎：花江夏樹
竈門禰豆子：鬼頭明里
我妻善逸：下野紘
嘴平伊之助：松岡禎丞
煉獄杏寿郎：日野聡
魘夢(下弦の壱)：平川大輔
・関連記事
「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」の公開日決定＆予告編第1弾公開 - GIGAZINE
「鬼滅の刃」の炭治郎や禰豆子たちが再現されたフィギュアは物欲の糸を刺激するものばかりでした - GIGAZINE
「鬼滅の刃」竈門炭治郎＆禰豆子と「プロメア」ガロ＆リオの2020年アニメアワードカレンダーが登場 - GIGAZINE
「鬼滅の刃」の竈門炭治郎＆冨岡義勇による眉山ロープウェイのガイドアナウンスはこんな感じ - GIGAZINE
数量限定の「鬼滅の刃」キービジュアルをあしらった「マチ★アソビ vol.22記念入場券」レビュー - GIGAZINE
アニメ「鬼滅の刃」の監督に「テイルズ オブ」シリーズの外崎春雄、音楽は梶浦由記＆椎名豪が担当 - GIGAZINE
・関連コンテンツ