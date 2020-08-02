2020年08月02日 22時36分 動画

劇場版「鬼滅の刃」無限列車編の本予告映像公開



2020年10月16日(金)から劇場公開される「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」の本予告映像と本ビジュアルが公開されました。



劇場版「鬼滅の刃」 無限列車編公式サイト

https://kimetsu.com/anime/



4月に公開された予告編第1弾では列車内で駅弁を食べて「うまい！」と言う煉獄さんの姿など、コミカルな要素も含まれていましたが、本予告編ということで、重厚な雰囲気の漂うものとなっています。主題歌はテレビアニメのOP「紅蓮華」を歌ったLiSAさんによる「炎」です。



劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 本予告 2020年10月16日（金）公開 - YouTube





また、本ビジュアルは無限列車を境界線のようにして、下弦の壱・魘夢と竈門炭治郎が向かい合う構図のものとなっています。





劇場版「鬼滅の刃」無限列車編は2020年10月16日(金)公開で、8月7日(金)から座席指定可能な前売券であるムビチケカードが発売されます。価格は一般券が税込1500円、ジュニア券が税込800円です。



◆劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 作品情報

・スタッフ

原作：吾峠呼世晴

監督：外崎春雄

キャラクターデザイン・総作画監督：松島晃

脚本制作：ufotable

サブキャラクターデザイン：佐藤美幸、梶山庸子、菊池美花

プロップデザイン：小山将治

コンセプトアート：衛藤功二、矢中勝、樺澤侑里

撮影監督：寺尾優一

3D監督：西脇一樹

色彩設計：大前祐子

編集：神野学

音楽：梶浦由記、椎名豪

アニメーション制作：ufotable

配給：東宝、アニプレックス

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable



・キャスト

竈門炭治郎：花江夏樹

竈門禰豆子：鬼頭明里

我妻善逸：下野紘

嘴平伊之助：松岡禎丞

煉獄杏寿郎：日野聡

魘夢(下弦の壱)：平川大輔

