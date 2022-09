画像生成AI「Stable Diffusion」のアウトペインティング機能で画像をどんどん拡張できる「stablediffusion-infinity」

2022年8月に公開された画像生成AI「Stable Diffusion」は、世界中のユーザーによって猛烈な勢いで拡張機能やプラグインが追加されており、ユーザーインターフェース(UI)で簡単にStable Diffusionを使える「 AUTOMATIC1111版Stable Diffusion web UI 」なども登場しています。そんなStable Diffusionで元となる画像の構図や絵柄を維持したままイラストを描き足す「アウトペインティング」機能を用い、どんどん画像を拡張できるツール「 stablediffusion-infinity 」が登場しました。 GitHub - lkwq007/stablediffusion-infinity: Outpainting with Stable Diffusion on an infinite canvas https://github.com/lkwq007/stablediffusion-infinity stablediffusion_infinity_colab.ipynb - Colaboratory https://colab.research.google.com/github/lkwq007/stablediffusion-infinity/blob/master/stablediffusion_infinity_colab.ipynb 画像生成AIにおけるアウトペインティングとは、元となる画像の構図や絵柄を維持したまま、新たなプロンプトに従って画像を描き足せるという機能です。「stablediffusion-infinity」ではあらかじめ用意した広いキャンバス内に画像を配置するか生成し、そこに絵柄を保持した新たな画像をどんどん付け加えていくことが可能。たとえば、キャンバスに以下のような「ネコが草の上に座っている」画像を生成し……

2022年09月16日 23時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, ウェブアプリ, 動画, Posted by log1h_ik

